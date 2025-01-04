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南投市公園終於接地氣 共融遊戲場讓兒童盡情放電

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市永豐公園兒童遊戲場啟用，市公所將在興建5座遊戲場，讓孩子可以盡情遊玩。圖／南投市公所提供
南投市永豐公園兒童遊戲場啟用，市公所將在興建5座遊戲場，讓孩子可以盡情遊玩。圖／南投市公所提供

南投市永豐公園兒童遊戲場今天開放，市長張嘉哲帶領大家倒數「3、2、1，啟用！」小朋友立刻衝向溜滑梯、攀岩牆、鞦韆，歡笑聲不斷。張嘉哲說，公所還有5座遊戲場正在規畫，讓小朋友可以盡情放電。

南投市有8座公園，卻缺乏完善的兒童遊戲場，不然就是遊戲器材單調老舊，讓家長感嘆，南投市公園遊憩設施跟不上時代。市長張嘉哲聽取家長和兒童青少年意見，增加運動和遊戲區，滿足親子需求。

永豐公園設施原本老舊，在永豐里長積極爭取下，南投縣政府補助470萬元興建一座籃球場，還有適合兒少高度的籃球架。張嘉哲也向內政部國土署爭取經費，將剩餘330平方公尺空間打造成兒童遊戲場，獲得350萬元補助，公所自籌61萬餘元，經過5個月施工，兒童遊戲場在今天啟用。。

縣議員張秀枝、林憶如、張婉慈，代表會主席張惠卿、代表江秀春、葉薏雯、王勝華、陳志斌、曾億弘都到場，陪著小朋友慶祝兒童遊戲場啟用，小朋友用行動和笑聲，表達對遊戲設施有多滿意。

張嘉哲說，兒童遊戲場為共融式設計，溜滑梯、攀岩牆、鞦韆等多元遊樂設施，讓不同年齡層的孩子都能找到樂趣。家長和長輩也能自在休憩，看著孩子開心跑跳。

張家哲說，除了永豐公園，他也向內政部爭取經費，還有5座公園也會闢建兒童遊戲場，同時規畫增加大人喜愛的體健設施，讓爸爸媽媽、阿公阿嬤也能開心運動，讓南投市更宜居。

南投市永豐公園兒童遊戲場啟用，新穎的共融遊具，讓小朋友開心溜滑梯。圖／南投市公所提供
南投市永豐公園兒童遊戲場啟用，新穎的共融遊具，讓小朋友開心溜滑梯。圖／南投市公所提供
南投市永豐公園兒童遊戲場啟用，新穎的共融遊具，讓小朋友可以安心攀爬、盪鞦韆、溜滑梯。圖／南投市公所提供
南投市永豐公園兒童遊戲場啟用，新穎的共融遊具，讓小朋友可以安心攀爬、盪鞦韆、溜滑梯。圖／南投市公所提供

南投 張嘉哲

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