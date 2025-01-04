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暢遊彰化8大景點 集章千支彰化紀念傘等你拿

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
集滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」（圖）、鹿港老街以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支。圖／縣府提供
集滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」（圖）、鹿港老街以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支。圖／縣府提供

交通部觀光署推動「台灣觀光100亮點」，今年元月份環島月月Party活動由彰化縣擔任主打星，即日起至3月2日，實地走訪8大景點及活動，即可參加彰化限時批數位集章活動，參加抽獎。

民眾前來彰化探索「台灣觀光100亮點」，包括八卦山大佛風景區、扇形車庫、鹿港老街、田尾公路花園及台灣優格餅乾學院，並搭配年度活動「2025花在彰化」、「2025員林燈會」及彰化自然生態教育中心。

縣府表示，即日起至3月2日，加入愛玩彰化LINE@並掃描各景點QRcode即可完成集章，集滿兩個章即可獲得一次抽獎資格，每人最高可累計四次抽獎機會，獎項包括iPhone 15、Nintendo Switch等多項大獎。

此外，集滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」、鹿港老街以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支，換完為止，兌換時間自2月5日開始，上班日至縣府城市暨觀光發展處兌換、假日(含國定假日)至彰化縣旅遊服務中心兌換。

交通部觀光署串連各縣市舉辦「台灣觀光100亮點-環島月月Party」活動，到今年10月31日為止，集章方式透過GPS定位判定，前往台灣觀光100亮點的指定地點，開啟網頁點擊「我要集點」即可累積點數1點，每季將抽出「四季抽好禮」，獎項有旅遊現金1萬元、連鎖飯店住宿券等。

前往主打星縣市景點可再額外獲得點數1點，並解鎖該縣市「月月加碼抽」的抽獎機會。詳細資訊可上旅遊資訊網或愛玩彰化臉書粉絲專頁。

集滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」、鹿港老街（圖）以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支。圖／縣府提供
集滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」、鹿港老街（圖）以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支。圖／縣府提供
交通部觀光署串連各縣市舉辦「台灣觀光100亮點-環島月月Party」活動，到今年10月31日為止，前往台灣觀光100亮點的指定地點，可參加集章抽獎。圖／縣府提供
交通部觀光署串連各縣市舉辦「台灣觀光100亮點-環島月月Party」活動，到今年10月31日為止，前往台灣觀光100亮點的指定地點，可參加集章抽獎。圖／縣府提供
集滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」、扇形車庫（圖）以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支。圖／縣府提供
集滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」、扇形車庫（圖）以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支。圖／縣府提供
滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」、彰化自然生態教育中心（圖）以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支。圖／縣府提供
滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」、彰化自然生態教育中心（圖）以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支。圖／縣府提供
集滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」、鹿港老街以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支。圖／縣府提供
集滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」、鹿港老街以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支。圖／縣府提供
滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」、「2025花在彰化」（圖）以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支。圖／縣府提供
滿「2025彰化月影燈季@大佛風景區」、「2025花在彰化」（圖）以及其他任選三個點，共計五個點，即可兌換「台灣觀光100亮點-彰化紀念雨傘」，限量1000支。圖／縣府提供

彰化 景點 老街

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