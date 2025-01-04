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參賽人數創新高 彰化北斗奠安宮封兩街容納彩繪燈籠親子

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗奠安宮董事長陳在（右二）與縣議員李浩誠鼓勵小朋友畫燈籠。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮董事長陳在（右二）與縣議員李浩誠鼓勵小朋友畫燈籠。記者簡慧珍／攝影

彰化縣2025年第九屆北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽，今年參加人數再創新高，連廟後美食街都坐滿參賽者，不少民眾畫出興趣連年參加，宮廟申請封兩條街容納約1700名親子，會場熱鬧非凡。

北斗奠安宮是大北斗地區的重要角頭宮廟，連續舉辦9年媽祖盃全國花燈彩繪大賽，獎金豐厚，第一名大專社會長青組1萬元，高中職組5千元，親子國小組獎金最少也有2千元，因此報名踴躍，新冠疫情期間也被民眾要求續辦，比賽當天加強防疫措施，幸得媽祖庇佑大家都平安。

今參加民眾坐滿宮前街、宮後街，坐不下的到廟後美食街，有的把燈籠放桌上，有的塑膠板凳倒過來當燈籠架，人人專心彩繪，今年是生肖蛇年，很多參賽者畫蛇，五彩蛇繞行燈籠乍看像彩帶顯得喜氣；田中鎮7歲李姓學童說，她覺得彩繪燈籠很有趣，第一年得到佳作，今年第三次參加，希望名次更好。

財團法人北斗奠安宮董事會董事長陳在說，農業社會過年氣氛濃厚，進入工商社會淡了許多，北斗奠安宮舉辦花燈彩繪大賽，把參賽作品掛滿宮廟四周除了營造熱鬧節慶氛圍，也維持上元節賞花燈的傳統民俗藝術；今年參加人數跟第一屆相比已增加三倍，北斗奠安宮將禮聘評審選出優勝作品，本月8日下午5點前公布成績。

北斗奠安官媽祖盃全國花燈彩繪大賽，分為親子組、國小、國中、高中職、大專社會長青組，今年參賽者報告費100元可獲100元消費折價券，一般民眾現場打卡上傳臉書可得到媽祖年曆；有參賽者上傳臉書留言「好想把畫好了的燈籠帶回家」，因此畫完燈籠繳回廟方加送媽祖皮夾。

彰化縣北斗奠安宮彩繪燈籠比賽吸引其他鄉鎮甚至縣市的民眾參加。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗奠安宮彩繪燈籠比賽吸引其他鄉鎮甚至縣市的民眾參加。記者簡慧珍／攝影

媽祖 彩繪 彰化 花燈

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