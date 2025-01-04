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彰化去年限塑減用4千多萬塑膠杯 建議買飲料自備容器

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣從去年1月1日起，飲料店等業者不得提供塑膠一次用飲料杯，經執行1年，環保局先行勸導後，全年共開罰3家飲料店。圖／環保局提供
彰化縣從去年1月1日起，飲料店等業者不得提供塑膠一次用飲料杯，經執行1年，環保局先行勸導後，全年共開罰3家飲料店。圖／環保局提供

彰化縣從去年1月1日起，飲料店等業者不得提供塑膠一次用飲料杯，經執行1年，環保局共開罰3家飲料店，各裁罰1200元共3600元，環保局指出，全縣1085家飲料店，去年估計共減用4435多萬個塑膠杯，對減塑大有幫助。

環保局指出，飲料店如違反禁止提供塑膠一次用飲料杯的政策，可依違反廢棄物清理法處1200元以上、6000元以下罰鍰，去年元月一日開始實施時，環保局考量業者必須消化塑膠杯庫存，經勸導4個月後才開罰，去年全年共開罰3家，均非連鎖的飲料店，由民眾檢舉經調查屬實後處罰。

環保局指出，縣內連鎖及非連鎖飲料店計1085家，在未實施禁用塑膠一次用飲料杯政策前，店家平均每天賣出280杯飲料，其中有4成杯數使用塑膠杯，自去年元月1日實施政策後，由於會有消費者檢舉，環保局也會派員巡查，實際使用塑膠一次用飲料杯已經很少了，因此估算政策執行一年來，已減用4435萬4800個塑膠杯，已有明顯的減塑效益。

政府限制塑膠容器，飲料業者改用紙杯，難道就比較環保嗎？環保局指出，紙杯為了能夠承裝液體及防油，都會在內部塗上一層PE塑膠淋膜，這也使得紙製容器無法達到完全回收，也讓食用者暴露在塑化劑的風險中，對環境也會造成汙染，最好方式是消費者自備可重複性利用的環保杯，除了確保更環保與衛生外，還可以折5元，何樂不為？

環保局長江培根說，消費者買飲料自備容器的風氣漸盛，或許有人會嫌隨身帶著環保杯很麻煩，但依他觀察，現在很多消費者都會背著後背包，買了飲料就放在水壺袋內，十分方便。

彰化 消費者 環保局長

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