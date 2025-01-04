彰化二林芳苑反火葬場再度遊行 縣府公布說明會日期不放棄興建

彰化縣政府選定芳苑鄉第一殯儀館旁縣有地興建火化場，引發相鄰的二林鎮民強烈反彈，串連芳苑鄉民組成「反火葬場自救會」，今再次遊行要求縣政府撤案；縣政府回應表示，尊重自救會訴求，縣政府本月9日將舉辦說明會爭取支持。

彰化縣是全台唯一沒火化場的縣市，縣政府評估十多處場址，選定芳苑鄉第一殯儀館旁縣有地，也就是彰化監獄、看守所的對面興建火化場，相鄰的二林鎮趙甲等里民首先發難，找芳苑鄉民共組自救會，舉辦遊行也向監察院陳情要求縣政府撤案。

二林芳苑反火葬場自救會今舉辦「還我好過年」二林芳苑大團結反火葬場遊行，參加民眾在二林鎮立圖書館集合，縣長蔡詩傑再次表態反對火葬場設在芳苑鄉，縣議員洪騰明、洪子超到場聲援。

自救會長陳光輝、會員謝世忠等人表示，火葬場址周邊很多村落，對面更是監獄與看守所，並非人口稀少地區，縣政府黑箱作業沒徵得在地居民同意就定調，作法強硬鴨霸，且火葬場燃燒製造多氯聯苯、戴奧辛等空汙，也會產生汙水，嚴重破壞二林、芳苑兩地的優質農漁牧產業。

瑪喜樂基金會、二林喜樂保育院興建中的「喜樂方舟」在火葬場附近，院長林玉嫦說，喜樂獲社會各界協助，為身障者興建庇護家園，未料火葬場在旁邊，對身障者和製造生產的產品傷害很大，盼縣政府重新選址另找別處興建火葬場。

參加反火葬場遊行約500名民眾高喊反黑箱、撤案、火葬場滾蛋的口號，高舉抗議牌和旗幟，跟著前導車遊行二林鎮市區，沿途分送反火葬場的小旗請居民插在門口，自救會也在進入市區的民宅牆面懸掛巨幅海報反火葬場興建案。