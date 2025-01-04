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后豐大橋新建引道提前完工 春節前啟用通車可省15分鐘
為紓解台13線交通壓力，后豐大橋新建引道銜接堤南路工程，市府為提早解決民眾上班塞車問題，在施工團隊全力趕工下，中市建設局表示，已提前於去年12月30日完工，目前正進行驗收作業，預計農曆春節前1月20日便可開放通車，有效分流后豐大橋至國豐路及豐洲科技園區的車流。
建設局長陳大田說，市長盧秀燕致力推動地區產業升級，豐洲科技園區作為台中高科技產業的重要樞紐，由於交通需求龐大，園區周邊在上下班尖峰時段經常面臨壅塞問題，規畫后豐大橋新設引道工程，於去年3月開工，原預計今年2月完工，藉以有效串聯后里、神岡及豐原地區的交通網絡，提供更順暢的通行環境。
台中市建設局指出，后里往豐洲科技工業區的車流，需經過台13線后豐大橋豐原端，與國道4號平面道路交會處，由於路口緊鄰國道4號匝道，上下班尖峰時段車流量龐大，經常導致匝道堵塞，造成用路人通行的耗時，經在地方立委、市議員及里長等民意代表的積極爭取下，成功獲得經濟部前瞻計畫補助。
新路線規畫在后豐大橋下游側新增西向引道，銜接堤南路，去年3月起動工，包含設置40公尺預力梁橋及200公尺路堤段，並重新刨鋪堤南路約900公尺長，本月20日工程完工通車後，不僅可有效分流往豐洲科技工業區的車輛，打通交通瓶頸，用路人還能節省約15分鐘車程。
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