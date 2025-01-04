清水那方露營區將被接管 員工抗議

彰化縣政府委由清水匯公司經營「清水那方溫泉露營區」，衍生紛爭，清水匯員工昨天到縣府陳情抗議「欺騙投資」，要求縣府回歸促參條例撤銷處分。彰化縣政府表示，原訂昨天強制接管露營區，因業者異議，縣府會重新研議處分再行接管。

清水匯公司10多名員工昨天在彰化縣政府前陳情抗議，彰化警分局部署約50名警力戒備，員工拉白條高喊「縣府霸凌」、「欺騙投資」、「暴力掠奪」，縣府城觀處副處長洪世益接下陳情書，抗議平和結束。

針對清水岩溫泉露營區OT案，清水匯要求縣府回歸促參案約定，撤銷對帳篷、旅宿及強制接管處分，撤回終止契約、恢復水電，讓露營區繼續經營，縣府並需賠償損害，懲處失職人員。

城觀處表示，清水匯公司在營運期間，違章建築未改善，已在去年12月下旬完成拆除。業者溫泉區未點交、生態區未依約開放、不當得利未返還等11項重大違約，縣府上月27日終止契約，廠商違約金3530萬元未繳納，且名下無財產可供執行，拒絕提供真實營收數字，影響權利金收入及公共利益。

城觀處表示，原訂昨天強制接管，因清水匯公司對處分提出異議，將依法研議並作妥適處分後再接管。縣府接管後，屬廠商所有設備需在1個月內撤離，廠商應依勞基法給予員工應有保障。