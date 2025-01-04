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台中122年社口派出所 新舊共構啟用
台中市豐原警分局社口派出所已有122年歷史，市政府以新舊共存方式，成為新舊串接共構派出所，昨天落成啟用。台中市長盧秀燕說，社口派出所不僅傳承文化資產，更能繼續維護治安，守護市民安全。
社口派出所前身為「社口警察官吏派出所」，成立於1903年，90年前因大地震受損，改建為鐵筋混凝土磚造結構，派出所深具建築及歷史文化資產價值；2019年規畫重建，經歷5年施工，昨天落成啟用。
盧秀燕說，社口派出所是新舊串接共構的派出所，希望不拆掉舊派出所前提下，保留前棟「社口官吏派出所」平房原貌，如羅馬柱、山型女兒牆及牛腿撐起水平雨庇門廊，及米黃色溝面磚等，後棟則是地上三樓的新建物，提供現代的辦公環境。
為了重現原貌，市政府取得國史館保存的原始建築圖樣，由中央補助4千多萬，市府自籌3800多萬元，經過5年，終於興建完成。
市警局說，社口派出所歷史悠久，重建工程由具歷史古蹟修復經驗的建築師詹益寧主持，修復保留具文化資產價值建物，派出所廳舍老舊及空間不足也得以解決。
豐原分局長林大為表示，這是全國唯一新舊串接共構的派出所，而派出所不但是打擊犯罪之處，所內展示百年前社口地區史料，同時具有歷史建物傳承的教學功能。
社口派出所所長鄭誌銘說，新派出所寬敞、舒適，且三樓有運動器材，勤餘可以運動，同仁辦公心情特別好。
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