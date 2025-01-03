里長春節加發7.5萬事務補助費 台中春節前10日發放

立法院去年三讀修法，增訂於春節期間加發村里長1.5個月、7.5萬元的事務補助費。台中市民政局長吳世瑋說，立法院尚未審議通過預算，台中市府由各區公所先行編列預算4656萬2500元，並於春節前10日發放，確保里長年終順利入袋。

吳世瑋說明，為保障里長權益，由各區公所先行編列預算支應，再由市府彙整台中市支出掣據，向內政部申請全額補助。

吳世瑋說，里長1.5個月事務補助費金額參照軍公教人員年終工作獎金發給規定辦理，以去年12月的事務補助費數額為基準計算，原則上每名里長將發給7.5萬元；另內政部函釋，如有里長補選、死亡等情形，由公所依實際在職月數按比例發給；至於里長有停職、解職等情形則不得支領。

吳世瑋指出，台中市政府今年度總預算已審議通過，民政局已轉知各區公所務必全力配合，在春節前10日完成發放，以實際行動肯定里長第一線服務的辛勞，表達市長盧秀燕對里長無私奉獻、為民服務最誠摯的敬意及謝意。