台中80億文山焚化爐BOT案招商進度？ 環保局說話了

台中文山焚化爐高達80億的汰舊換新BOT案，民眾關心招商進度。環保局說明，目前為招商公告前關鍵的階段，環保局以嚴謹審慎的態度檢視並完備促參程序，並依促參法規定，積極推動並加速招商作業。

環保局說，文山焚化廠原僅規畫新建一座新爐，並整修2座舊爐，目前最新方案為採全廠汰舊換新BOT方式，興建2座處理量能每日約450噸的新爐，恢復原設計每日處理900噸量能，並配合設置符合經濟部定義的再生能源發電設備，並採國內焚化廠最嚴格的空汙排放標準興建，預計決標後明年就可動工。

環保局說明，環保局以有限的土地面積尋求最佳的焚化廠汰舊換新，以及對台中市最好的環保建設方案；國內目前新建焚化爐多採BOT，由民間廠商投資建廠，文山焚化廠汰舊換新也採BOT，並參考其他縣市焚化廠汰舊換新財務規畫版本財務試算，以確保符合最新市場行情，提高民間參與意願。

環保局指出，環保局在去年12月23日召開文山焚化廠BOT案甄審委員會及先期計畫書暨招商文件審查會，甄審委員會經2次會議，審定文山促參案申請案件的甄審項目、甄審標準及評定方式。另先期計畫書及招商文件依委員審查意見修正中，待修正完成辦理核定程序後，即可公告招商。

環保局說明，文山焚化廠招商公告作業確實已來到公告前關鍵的階段，除依委員建議修正外，以嚴謹審慎的態度檢視行政流程的完備，並依促參法規定積極推動辦理招商前置作業。