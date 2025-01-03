快訊

免受叛亂指控？引「川普訴美國」案 尹錫悅辯護團主張豁免權

台中80億文山焚化爐BOT案招商進度？ 環保局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文山焚化廠。圖／台中市政府提供
台中市文山焚化廠。圖／台中市政府提供

台中文山焚化爐高達80億的汰舊換新BOT案，民眾關心招商進度。環保局說明，目前為招商公告前關鍵的階段，環保局以嚴謹審慎的態度檢視並完備促參程序，並依促參法規定，積極推動並加速招商作業。

環保局說，文山焚化廠原僅規畫新建一座新爐，並整修2座舊爐，目前最新方案為採全廠汰舊換新BOT方式，興建2座處理量能每日約450噸的新爐，恢復原設計每日處理900噸量能，並配合設置符合經濟部定義的再生能源發電設備，並採國內焚化廠最嚴格的空汙排放標準興建，預計決標後明年就可動工。

環保局說明，環保局以有限的土地面積尋求最佳的焚化廠汰舊換新，以及對台中市最好的環保建設方案；國內目前新建焚化爐多採BOT，由民間廠商投資建廠，文山焚化廠汰舊換新也採BOT，並參考其他縣市焚化廠汰舊換新財務規畫版本財務試算，以確保符合最新市場行情，提高民間參與意願。

環保局指出，環保局在去年12月23日召開文山焚化廠BOT案甄審委員會及先期計畫書暨招商文件審查會，甄審委員會經2次會議，審定文山促參案申請案件的甄審項目、甄審標準及評定方式。另先期計畫書及招商文件依委員審查意見修正中，待修正完成辦理核定程序後，即可公告招商。

環保局說明，文山焚化廠招商公告作業確實已來到公告前關鍵的階段，除依委員建議修正外，以嚴謹審慎的態度檢視行政流程的完備，並依促參法規定積極推動辦理招商前置作業。

BOT 環保局 財務

延伸閱讀

台南巴克禮公園浮現大批魚屍 水質初檢正常

艋舺清水巖祖師廟遭亂貼公告、殘膠、油漆破壞 北水處致歉

古蹟牆去年2度遭北市府貼告示！艋舺清水巖大嘆文資意識不足

艋舺清水巖古蹟牆遭貼告示還油漆！北市環保局還原一連串錯誤：會負責

相關新聞

投資6.2億元！台中「最大里」商場BOT案招商成功

座落於台中市最大里、北屯區廍子里的太和段224、225地號市場用地興建營運移轉BOT案今舉辦簽約儀式，預計投資6.2億元...

里長春節加發7.5萬事務補助費 台中春節前10日發放

立法院去年三讀修法，增訂於春節期間加發村里長1.5個月、7.5萬元的事務補助費。台中市民政局長吳世瑋說，立法院尚未審議通...

台中80億文山焚化爐BOT案招商進度？ 環保局說話了

台中文山焚化爐高達80億的汰舊換新BOT案，民眾關心招商進度。環保局說明，目前為招商公告前關鍵的階段，環保局以嚴謹審慎的...

台中市強制取締日租套房 2家非法業者遭斷水斷電

台中市針對西屯區及南屯區等2家日租套房，強制執行予以斷水斷電處分，觀旅局表示，這2家業者未領取旅館業登記證而擅自經營旅館...

台中捷運九德站開通後…這條路破損嚴重 斥資250萬改善

台中市烏日區大忠南街為烏日、南屯間重要聯絡道路，隨著中捷綠線九德站開通，大型車行駛頻繁重壓，近1.2公里長的路面破損嚴重...

中市局處首長通過碳盤查培訓認證 盼打造永續城市

因應全球氣候變遷，台中市府今天舉辦碳盤查內部查證員培訓，並由市長盧秀燕帶領局處首長參與並全數通過認證，期盼透過公部門的影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。