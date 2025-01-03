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投資6.2億元！台中「最大里」商場BOT案招商成功

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中北屯太和段224、225地號BOT案，今由經發局長張峯源（左）、軒揚開發總經理黃耀賢（右）共同簽署。圖／中市府提供
台中北屯太和段224、225地號BOT案，今由經發局長張峯源（左）、軒揚開發總經理黃耀賢（右）共同簽署。圖／中市府提供

座落於台中市最大里、北屯區廍子里的太和段224、225地號市場用地興建營運移轉BOT案今舉辦簽約儀式，預計投資6.2億元興建複合式商場，完善北屯民眾採買需求，並提供上百名就業機會。

今天簽約儀式由經發局長張峯源與軒揚開發總經理黃耀賢共同簽署。經發局說明，基地坐落在廍子里，鄰近台74線，為台中最大里，且鄰近預計今年底營運的台中市立老人復建醫院，消費需求蓬勃可期。

廍子里隨著新興社區大樓林立、交屋，人口爆增，近10年人口成長達6倍之多，里民至去年底近2.5萬人，超商林立，素有「超商一條街」封號，直到去年3月才喜迎首家超市、家樂福超市北屯總太店。

經發局指出，考量當地尚缺乏民生市場設施，以BOT模式結合多目標使用，期望借助民間開發及經營經驗，以公私協力方式，打造一處現代化複合式賣場。

經發局表示，軒揚公司規畫興建地上4層結合休閒遊憩、觀光商場，並引入連鎖超市、主題餐飲及運動品牌等，並將取得智慧建築標章、綠建築標章，符合台中市永續發展及低碳城市政策目標。

經發局說明，軒揚公司更承諾營運期間，聘僱員額優先保障市民30%，以提升台中市就業機會，並承諾回饋廍子里國中、國小學生獎助學金，鼓勵學子，造福地方。

另外，市府除收取土地租金及相關稅收，還可收取開發權利金500萬元、固定權利金7,500萬元及變動權利金約2,500萬元挹注市庫，也可提供百位以上就業機會，此案簽約後由民間機構依序辦理規劃設計及建照執照申請等程序，預計116年完工營運。

經發局說明，市府持續推動台中市公有市場用地促參案件，盼藉由民間機構經營創意與效率，滿足民眾生活消費採買及紓解停車需求，活絡在地經濟並增加就業機會，共創「富市台中 新好生活」理念。

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