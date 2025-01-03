台中市強制取締日租套房 2家非法業者遭斷水斷電

台中市針對西屯區及南屯區等2家日租套房，強制執行予以斷水斷電處分，觀旅局表示，這2家業者未領取旅館業登記證而擅自經營旅館業務，已經裁罰2次並勒令歇業後仍繼續營業，為保障遊客住宿安全，依發展觀光條例第55條及行政執行法第27、28條規定，宣示阻絕非法旅宿的決心。

中市觀旅局指出，兩家業者分別位於西屯區及南屯區，2022年至2024年間，經查獲未領取旅館業登記證而擅自經營旅館業務事證明確，依發展觀光條例各裁罰2次並勒令歇業在案，但業者仍無視法令繼續營業，因而在新年首個上班日起連續祭出鐵腕，會同警察局、都發局、消防局、環保局、台電及自來水公司等單位，一同到現場拆除2家業者電表及水表，停止該場所供水供電。

觀旅局表示，日租套房業者大多在跨境網路平台提供旅客訂房，並以自助入住名義，請旅客至特定地點拿取房間鑰匙，入住一般的套房或公寓大廈，業者以標榜低價、便利等誘因吸引消費者入住，但房價未必比合法旅宿業便宜，地點也未必在交通便利或商圈景點附近，住宿安全及品質更無保障。

此外，日租套房（非法旅宿）業者通常以通訊軟體聯繫，並無往來交易憑證及負責人資訊，且未投保公共意外責任險，也未經建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查，一旦發生意外事故或消費爭議，旅客往往求償無門，觀旅局因而強制執行建築物斷水斷電處分，並依據發展觀光條例及其裁罰標準，未領取旅館業登記證而經營旅館業務經勒令歇業仍繼續營業者，得按次並依查獲房間數裁罰金額加倍處罰。