台中捷運九德站開通後…這條路破損嚴重 斥資250萬改善

台中市烏日區大忠南街為烏日、南屯間重要聯絡道路，隨著中捷綠線九德站開通，大型車行駛頻繁重壓，近1.2公里長的路面破損嚴重，布滿坑洞與裂縫。民政局協助烏日區公所向中央爭取250萬元經費修補改善。

民政局長吳世瑋今率烏日區長林崇懿、市府團隊視察完工成果，並感謝公所人員不遺餘力，打造安全、舒適的通行環境，提升生活品質。

吳世瑋說，市長盧秀燕上任後不斷強調「路平、燈亮、水溝通」是百姓安居樂業的基礎，民政局去年全力協助各公所爭取內政部國土管理署「均衡城鄉村里道路改善計畫」，共獲中央核定補助32案，總工程經費近1.2億元，公所已全數如期完工，並向中央申報結案。

林崇懿說，過去因維護經費限制，僅能局部修補改善，但大忠南街多年未面層修繕；大忠南街改善工程範圍從環中路五段至建國路，全長約1.2公里、寬約4公尺，施工包含路基改善、路面刨鋪、防滑標線及調整路面洩水坡度，去年10月22日完工，減少坑洞與裂縫，並提升標線防滑性能，降低事故發生，並提升用路安全及舒適。