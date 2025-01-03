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台中跨年晚會人數超越台北 48.7萬人跨年創新高

聯合報／ 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
台中跨年創48. 7萬人次，刷新紀錄。記者黃仲裕／攝影
台中跨年創48. 7萬人次，刷新紀錄。記者黃仲裕／攝影

2025年台中跨年晚會創下多個「歷史之最」，包括歷年卡司最佳，從韓國天團MAMAMOO成員輝人（Whee In）、台灣天團告五人、本土天團玖壹壹、當紅偶像高爾宣、華人金曲歌后蔡健雅、金曲樂團血肉果汁機等，一字排開星光熠熠。

囊括各領域代表巨星的「全A咖」陣容帶來史上最多人潮，北中南各縣市粉絲都跑來台中跨年，據電信業者統計最終累積高達48萬7千人次穩居全國之冠。

中市府不僅超越自己去年24萬人的成績，也翻轉了台灣人一直以來「跨年就到台北101」的刻板印象，以「只有台中能超越台中」的氣勢展現首都之外城市舉辦大型活動的量能。

48.7萬人是什麼概念？據了解，中市府在約晚間7時就驚覺今年人潮更勝以往，超乎預期，面臨場外民眾不斷想湧入、場內觀眾已逼近最高容留人數，若啟動「防踩踏計畫」勢必讓大批遠道而來的粉絲希望落空，甚至引發極大民怨，但市府為保障數十萬人的安全，當機立斷管制第一道入口，出入口管制「只出不入」。

9點45分時發出第一封「災防告警細胞廣播訊息」簡訊，提醒跨年晚會主會場中央球場內人數已滿，為避免發生踩踏風險，已實施入口管制，請民眾前往中科路轉播現場觀賞演出。11時49分倒數前人潮洶湧，發出第二封告警簡訊，提醒民眾中央球場與中科路轉播現場人數皆已達容留上限。

眾星雲集挾帶四面八方前來的洶湧人潮，市府面臨龐大壓力，也考驗市府交通規劃能力。因應來自全台各地的觀眾，市府除安排3路接駁車載送民眾往返會場，更特別規劃「人行通廊」疏解捷運步行至會場民眾人潮，也進一步保障行人們安全；48.7萬的人潮約凌晨1點30分疏散完畢，各路接駁車末班車於1點40分發車，捷運兩端點站2點發末班車，交通規劃與配套相輔相成。

一場官方大型活動舉辦能否成功，有賴政府代表、外包承辦商等各方合作，市政府的角色在於經費及各項政策、規範、配套措施的擬定與施行，外包承辦商則須善盡相關項目負責及善後。

今年台中跨年晚會的承辦商「三立電視」即負責策劃包括180秒焰火秀事宜，然而，合作廠商因疏忽導致焰火意外，這點承辦商責無旁貸，全民都在看市府敢不敢祭鐵腕督導、咎責、釐清責任、大力開罰，全民都在看。

48.7萬人匯聚台中跨年就是對市府的信任，若市府不夠有Guts出重手，該咎責就咎責、該開罰就開罰、該追查就追查、該釐清就釐清，便是罔顧民眾的信任與託付，也枉費今年這場寫下跨年歷史新頁的盛會。

這回台中跨年晚會人潮與卡司創下台灣跨年晚會歷史新紀錄，從數據來看，累積48萬7千人次奪下全台第一，活動主會場台中水湳中央公園更在開演前幾日就出現卡位人潮，不少年輕粉絲為近距離一睹偶像風采不懼寒風低溫，這是台中活動前所未見的盛況。

捷運 粉絲 跨年晚會

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