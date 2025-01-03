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中市局處首長通過碳盤查培訓認證 盼打造永續城市

中央社／ 台中3日電
台中市長盧秀燕。聯合報系記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系記者黃仲裕／攝影

因應全球氣候變遷，台中市府今天舉辦碳盤查內部查證員培訓，並由市長盧秀燕帶領局處首長參與並全數通過認證，期盼透過公部門的影響力，帶動民間投入淨零轉型，打造成為永續城市。

台中市府低碳辦公室今天發布新聞稿表示，因應全球氣候變遷的挑戰日益嚴峻，城市在對抗氣候變遷中扮演關鍵角色。中市府響應全球減碳趨勢，先公後私推動公務機關碳盤查、碳權申請等工作，並已累積初步成果。

盧秀燕表示，以新市政大樓為例，自民國108年起即針對市政大樓進行溫室氣體盤查，透過盤查及導入減碳措施，112年排放量相較基準年108年減少約16%，成效顯著。

此外，中市府今天舉辦ISO 14064-1：2018碳盤查內部查證員認證班，由盧秀燕親自帶領市府首長參與培訓並全數通過認證。

盧秀燕說，市府共計有123人取得ISO 14064-1：2018碳盤查訓練相關證書，提升市府碳盤查能量。在碳權申請方面，包括台積電與建設局合作申請植樹碳權、汰換節能路燈等計畫，陸續向環境部申請碳權專案。

低碳辦公室說明，ISO 14064-1：2018是國際上廣泛採用的溫室氣體盤查標準，透過講師的解說與實作案例指導，讓參與的各局處首長將能深入了解國際減碳趨勢、溫室氣體盤查的原理及方法，並具備初步的內部查證能力。

低碳辦公室指出，中市府將持續培育淨零人才，擴大培訓對象、深化培訓內容，加強市府人員對淨零永續相關知識，也期盼透過公部門的影響力，帶動民間企業共同投入淨零轉型，進而鼓勵市民日常生活中落實減碳。

淨零 減碳 盧秀燕

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