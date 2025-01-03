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佛光山彰化福山寺贈1600碗臘八粥 與縣府同仁分享結緣

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
佛光山彰化福山寺住持妙宥法師（左）等人，今天上午前往彰化縣長王惠美（右），並贈送1600碗「臘八粥」給縣府府內同仁分享結緣。記者劉明岩／攝影
佛光山彰化福山寺住持妙宥法師（左）等人，今天上午前往彰化縣長王惠美（右），並贈送1600碗「臘八粥」給縣府府內同仁分享結緣。記者劉明岩／攝影

為提前迎接農曆12月8日釋迦牟尼佛成道日「法寶節」到來，佛光山彰化福山寺住持妙宥法師及國際佛光會中區協會副會長黃修鈺等人，今天上午前往彰化縣政府拜訪縣長王惠美，並贈送1600碗「臘八粥」給縣府府內同仁分享結緣，王惠美也回贈結緣禮品。

王惠美表示，臘八粥的由來為紀念佛陀成道日來感恩牧羊女乳糜的幫忙，才能夠在菩提樹下頓悟成道，臘八粥素有「粥中之王」之美譽。特別感謝佛光山彰化福山寺再度準備臘八粥贈予縣府同仁，同霑法喜，希望同仁在品味美味臘八粥同時，能感受滿心的溫暖與法喜，繼續為縣民提供更優質、更有活力的服務。

王惠美表示，感謝佛光山福山寺長期以來對文化、教育、慈善、醫療事業的協助與幫忙，透過文化來弘揚佛法，用教育來培育人才，以慈善福利來淨化人心，可以說是安定社會的重要力量。

王惠美並以佛光山在2025年以開山祖師星雲大師的新春祝福，「向前有路，光明在望」，期勉新的一年，我們要勇敢向前走，遇到問題就勇敢面對解決，什麼都免驚，光明的道路就在前方，也希望新的一年大家都吉祥如意、平安順遂。

佛光山彰化福山寺住持妙宥法師表示，每年透過臘八粥儀式，希望能夠拋磚引玉讓更多人知道，世界上還有很多人愛大家，不是只有愛自己，應該愛大家，只要有善行，讓社會越來越好，不是只有靠宗教團體，而是應該靠每一個人一起來做，只要每個人心存正念、善念，前途絕對是光明無量的，祝福大家發揮光明的力量，讓社會更好。

佛光山彰化福山寺住持妙宥法師（左6）等人，今天上午前往彰化縣長王惠美（右7），並贈送1600碗「臘八粥」給縣府府內同仁分享結緣。記者劉明岩／攝影
佛光山彰化福山寺住持妙宥法師（左6）等人，今天上午前往彰化縣長王惠美（右7），並贈送1600碗「臘八粥」給縣府府內同仁分享結緣。記者劉明岩／攝影
佛光山彰化福山寺住持妙宥法師（左）等人，今天上午前往彰化縣長王惠美（右），並贈送1600碗「臘八粥」給縣府府內同仁分享結緣。記者劉明岩／攝影
佛光山彰化福山寺住持妙宥法師（左）等人，今天上午前往彰化縣長王惠美（右），並贈送1600碗「臘八粥」給縣府府內同仁分享結緣。記者劉明岩／攝影
佛光山彰化福山寺住持妙宥法師今天上午前往彰化縣長王惠美（右），並贈送1600碗「臘八粥」，由王惠美分享給縣府府內同仁分享結緣，王惠美。記者劉明岩／攝影
佛光山彰化福山寺住持妙宥法師今天上午前往彰化縣長王惠美（右），並贈送1600碗「臘八粥」，由王惠美分享給縣府府內同仁分享結緣，王惠美。記者劉明岩／攝影

佛光山 王惠美

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