快訊

中職／「111」重砲連線 朱育賢穿龍袍挑「11」有熟悉的應援曲

李玉璽認愛了！IG出遊照洩端倪 和張兆志前妻許允樂「交往中」

柯文哲再遭羈押！陳佩琪憔悴現身 帶保暖衣物、零用金赴北所

台中霧峰農會桐林酒廠動土 農業部長陳駿季盼為農產加值

中央社／ 台中3日電
農業部長陳駿季。聯合報系記者侯永全／攝影
農業部長陳駿季。聯合報系記者侯永全／攝影

農業部補助台中霧峰區農會桐林酒廠新建工程，今天舉辦動土典禮，預計明年完工投產，產值約1.8億元，農業部長陳駿季出席表示，酒類是非常好的農產加值品，期待帶動產業發展。

桐林酒廠預定地位在霧峰區農會桐林集貨場旁，陳駿季、立法院中部辦公室主任邱俊龍、觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷、民進黨台中市議員李天生與林德宇，以及霧峰區農會理事長許再興、常務監事黃清標及總幹事黃景建等人皆出席動土典禮。

陳駿季致詞時表示，霧峰區農會在製酒方面非常用心，產出的清酒與燒酒獲得許多獎項。農業部希望農業是永續產業，除兼顧糧食安全，還要讓農民能賺錢，酒類是非常好的農產加值品。

陳駿季說，霧峰農會在技轉農業試驗所的74號香米後，目前耕作400公頃，透過很好的造酒技術加質農產品，桐林酒廠未來將結合在地龍眼、荔枝等農產品製酒，期待帶動產業發展。

黃景建說，霧峰農會酒莊主要生產清酒，第2座的桐林酒廠將研發在地特色酒品，擴大契作以保障農民收益，並結合地方旅遊達到地方創生等目的，打造「地方限定」產品與體驗服務，提升農產附加價值。

霧峰區農會說明，桐林酒廠為4層樓建築，樓地板面積約1210坪，農業部投入補助逾新台幣2億元，預計明年可完工投產，年產值可達1.8億元。

農會 農業部 陳駿季

延伸閱讀

【重磅快評】陳駿季翻卓揆的桌 背後有人撐腰？

「班班喝鮮奶」喊卡 乳業痛心：一個良策走到這種收場

「班班有鮮乳」喊卡 藍委齊轟不負責任又無能：陳駿季下台

班班有鮮乳擴大成「師師有鮮乳」？陳駿季允考量

相關新聞

佛光山彰化福山寺贈1600碗臘八粥 與縣府同仁分享結緣

為提前迎接農曆12月8日釋迦牟尼佛成道日「法寶節」到來，佛光山彰化福山寺住持妙宥法師及國際佛光會中區協會副會長黃修鈺等人...

台中霧峰農會桐林酒廠動土 農業部長陳駿季盼為農產加值

農業部補助台中霧峰區農會桐林酒廠新建工程，今天舉辦動土典禮，預計明年完工投產，產值約1.8億元，農業部長陳駿季出席表示，...

122年歷史...台中社口派出所今落成啟用 警歡喜辦公

全國唯一新舊串接共構派出所、具122年歷史的台中市警局豐原分局社口派出所今落成啟用，員警開心進駐辦公；市長盧秀燕說，市府...

「清水那方露營區」不滿將被接管 員工到彰化縣府陳情抗議

彰化縣政府委由清水匯公司經營的「清水那方溫泉露營區」，卻衍生紛爭，清水匯員工今天在園區外抗議縣政府強制接管後，轉往縣府陳...

迎巨大減碳壓力！台中市府首長全員通過碳盤查認證

全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，台中市政府面臨巨大減碳壓力，積極響應全球減碳趨勢，市長盧秀燕昨率市府首長參加ISO 14064...

彰化昔日童軍露營區委外營運爆糾紛抗議 縣府暫緩強制接管

全台童軍昔日露營熱點彰化縣社頭清水岩露營區委外營運，免費溫泉區點交成縣政府與營運廠商「清水匯」的糾紛根源，今廠商的員工在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。