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122年歷史...台中社口派出所今落成啟用 警歡喜辦公

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
具122年歷史的台中市警局豐原分局社口派出所今落成啟用。記者趙容萱／攝影
具122年歷史的台中市警局豐原分局社口派出所今落成啟用。記者趙容萱／攝影

全國唯一新舊串接共構派出所、具122年歷史的台中市警局豐原分局社口派出所今落成啟用，員警開心進駐辦公；市長盧秀燕說，市府以新舊共存方式讓傳統與現代共榮，盼警所不僅傳承文化資產，更能守護市民、維護治安，提供更優質服務。

社口派出所前身為「社口警察官吏派出所」，成立於1903年，至今已有122年歷史，曾因大地震重新整修，原圖重修為鐵筋混凝土加強磚造，該建物深具建築及歷史文化資產價值；2019年重新規畫重建，經歷5年施工，今天落成啟用。

盧秀燕說，社口派出所是新舊串接共構的派出所，為何工程如此久？因為具有歷史建築的價值；當初規畫希望不要拆掉舊派出所的建物，但考量的員警辦公的辛勤，因此保留前棟的「社口官吏派出所」平房的原貌，如羅馬柱、山型女兒牆及牛腿撐起水平雨庇門廊，以及米黃色溝面磚等，而後棟則是地上三樓的新建物，讓此派出所新舊共融。

社口派出所於2019年規畫，希望能原貌重現，幾經尋找，取得國史館保存的原始圖樣並印出，中央補助4千多萬，市府自籌3800多萬，經過5年，終於興建完成。

警察局說明，此次工程為舊建物地上1樓，並以光廊串接地上3樓新建物，歷時5年多完工；期間在民代協調下，聘有歷史古蹟修復經驗的建築師詹益寧，及港森營造公司修復保留具文化資產價值建物，派出所廳舍老舊及空間不足也得以解決。

豐原分局長林大為表示，這是全國唯一新舊串接共構的派出所，而派出所不但是打擊犯罪之處，所內展示百年前社口地區史料，同時具有歷史建物傳承的教學功能。

社口派出所所長鄭誌銘說，能搬進新派出所辦公，同仁非常開心，因為先前承租的坪數、工作環境差別很大，這邊是寬敞、舒適，且三樓有運動器材，勤餘可以運動，辦公心情特別好。

具122年歷史的台中市警局豐原分局社口派出所今落成啟用。記者趙容萱／攝影
具122年歷史的台中市警局豐原分局社口派出所今落成啟用。記者趙容萱／攝影
具122年歷史的台中市警局豐原分局社口派出所今落成啟用。記者趙容萱／攝影
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具122年歷史的台中市警局豐原分局社口派出所今落成啟用。記者趙容萱／攝影
具122年歷史的台中市警局豐原分局社口派出所今落成啟用。記者趙容萱／攝影
具122年歷史的台中市警局豐原分局社口派出所今落成啟用。記者趙容萱／攝影
具122年歷史的台中市警局豐原分局社口派出所今落成啟用。記者趙容萱／攝影

建物 文化資產 歷史建築

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