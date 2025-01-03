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「清水那方露營區」不滿將被接管 員工到彰化縣府陳情抗議

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
清水匯公司10多名員工今天上午拉白條到彰化縣政府陳情抗議，由縣府城觀處副處長洪世益接受陳情書。記者劉明岩／攝影
清水匯公司10多名員工今天上午拉白條到彰化縣政府陳情抗議，由縣府城觀處副處長洪世益接受陳情書。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府委由清水匯公司經營的「清水那方溫泉露營區」，卻衍生紛爭，清水匯員工今天在園區外抗議縣政府強制接管後，轉往縣府陳情，要求縣府回歸促參條例立即撤銷處分。縣政府回應表示，原訂今天強制接管園區因業者提異議，將延期接管。

清水匯公司10多名員工，今天上午在園區抗爭後，轉往彰化縣政府陳情抗議，彰化警分局部署約50名警力戒備，員工拉白條抗議，高喊「縣府霸凌」、「欺騙投資」、「暴力掠奪」，縣府由城觀處副處長洪世益接下陳情書，抗議只維持約15分鐘，即平和結束。

針對社頭清水岩溫泉露營區OT案，清水匯公司陳情，要求縣府應回歸促參案件的精神及約定，立即撤銷對帳棚、旅宿及強制接管的處分，縣府應撤回終止契約、恢復水電，讓清水匯公司得以繼續經營，縣府也應對賠償損害，並懲處失職人員。

針對清水匯公司的訴求，縣府城觀處回應表示，清水匯公司在「彰化縣社頭清水岩溫泉露營區委託營運OT案」營運期間，因違章建築未改善，經台中高等行政法院去年11月25日裁定，業者聲請停止拆除無理由，並已在12月下旬完成拆除，另溫泉區未點交、生態區未依約開放、不當得利未返還等11項重大違約，經縣府3次以上通知逾期未改善，縣府已在去年12月27日與廠商終止契約，其餘事項，也將陸續透過法律程序解決。

城觀處指出，終止契約前，廠商遭縣府裁罰違約金3530萬元，迄今均未繳納，經縣府向彰化地方法院聲請強制執行，法院執行處函覆清水匯公司名下無財產可供執行，恐難繼續營運園區。另外，清水匯公司官網的線上訂房系統，直接連結到其股東所經營的「淳浥旅行社」進行交易，縣府依據契約的財務檢查權，多次要求該公司提供真實營收數字，均拒絕提供，嚴重影響權利金收入及公共利益，縣府也將相關資料移請國稅局協助調查。

城觀處表示，為避免園區閒置，縣府原訂今年1月3日至社頭清水岩露營區進行強制接管，因清水匯公司對該處分提出異議，尚需會同各局處依法研議並作妥適處分，將延期辦理。未來接管營運後，屬廠商所有的全部資產、設備等，依據契約規定廠商應於1個月內撤離，逾期未搬離視為已拋棄其所有權及其他權利，由縣府逕為處理；廠商所聘僱的人員，與縣府並無契約關係，廠商應依勞基法給予員工應有的保障。

清水匯公司10多名員工今天上午拉白條到彰化縣政府陳情抗議，彰化警分局部署約50名警力戒備。記者劉明岩／攝影
清水匯公司10多名員工今天上午拉白條到彰化縣政府陳情抗議，彰化警分局部署約50名警力戒備。記者劉明岩／攝影
清水匯公司10多名員工今天上午拉白條到彰化縣政府陳情抗議，彰化警分局部署約50名警力戒備。記者劉明岩／攝影
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