迎巨大減碳壓力！台中市府首長全員通過碳盤查認證

全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，台中市政府面臨巨大減碳壓力，積極響應全球減碳趨勢，市長盧秀燕昨率市府首長參加ISO 14064-1：2018碳盤查內部查證員認證班培訓，並全數通過認證，展現市府團隊致力提升淨零碳排專業能力的決心。

盧秀燕說，台中市產業多元且人口稠密，面臨著巨大的減碳壓力。市府團隊為達成淨零碳排目標，必須具備專業的碳盤查能力，才能精準掌握政策成效，並持續優化減碳策略。透過培訓，盼提升全體首長對碳盤查的認識，帶動各局處積極推動節能減碳行動，為台中市的永續發展貢獻心力。

盧秀燕指出，台中市政府先公後私推動公務機關碳盤查、碳權申請等工作，並已累積初步成果。以新市政大樓為例，2019年起針對市政大樓溫室氣體盤查，並透過盤查及導入減碳措施，2023年排放量相較基準年（2019年）減少約16%，成效顯著。

此外，市府也積極培訓內部碳盤查專業人才，市府共計有123人已取得ISO14064-1：2018碳盤查訓練相關證書，提升市府碳盤查能量。碳權申請上，包括台積電與建設局合作申請植樹碳權、汰換節能路燈等計畫，陸續向環境部申請碳權專案。

低碳辦公室說明，ISO 14064-1：2018為國際廣泛採用的溫室氣體盤查標準，透過專業講師的解說與實作案例指導，讓參與的各局處首長深入了解國際減碳趨勢、溫室氣體盤查的原理及方法，並具備初步的內部查證能力。