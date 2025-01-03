快訊

1月20日記得刷本子！這8.5萬人能領退稅紅包

錄影帶全面消失？第一批產品將在今年2025全消磁

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕豪華年菜大餐曝

迎巨大減碳壓力！台中市府首長全員通過碳盤查認證

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨率市府首長參與ISO 14064-1：2018碳盤查內部查證員認證班培訓，並全數通過認證。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨率市府首長參與ISO 14064-1：2018碳盤查內部查證員認證班培訓，並全數通過認證。圖／台中市政府提供

全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，台中市政府面臨巨大減碳壓力，積極響應全球減碳趨勢，市長盧秀燕昨率市府首長參加ISO 14064-1：2018碳盤查內部查證員認證班培訓，並全數通過認證，展現市府團隊致力提升淨零碳排專業能力的決心。

盧秀燕說，台中市產業多元且人口稠密，面臨著巨大的減碳壓力。市府團隊為達成淨零碳排目標，必須具備專業的碳盤查能力，才能精準掌握政策成效，並持續優化減碳策略。透過培訓，盼提升全體首長對碳盤查的認識，帶動各局處積極推動節能減碳行動，為台中市的永續發展貢獻心力。

盧秀燕指出，台中市政府先公後私推動公務機關碳盤查、碳權申請等工作，並已累積初步成果。以新市政大樓為例，2019年起針對市政大樓溫室氣體盤查，並透過盤查及導入減碳措施，2023年排放量相較基準年（2019年）減少約16%，成效顯著。

此外，市府也積極培訓內部碳盤查專業人才，市府共計有123人已取得ISO14064-1：2018碳盤查訓練相關證書，提升市府碳盤查能量。碳權申請上，包括台積電與建設局合作申請植樹碳權、汰換節能路燈等計畫，陸續向環境部申請碳權專案。

低碳辦公室說明，ISO 14064-1：2018為國際廣泛採用的溫室氣體盤查標準，透過專業講師的解說與實作案例指導，讓參與的各局處首長深入了解國際減碳趨勢、溫室氣體盤查的原理及方法，並具備初步的內部查證能力。

低碳辦公室表示，台中市政府將持續培育更多淨零人才、深化培訓內容，加強市府同仁對於淨零永續相關知識，也盼帶動民間企業投入淨零轉型，進而鼓勵市民落實減碳，達成台中市2050淨零永續城市目標。

台中市長盧秀燕昨率市府首長參與ISO 14064-1：2018碳盤查內部查證員認證班培訓，並全數通過認證。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨率市府首長參與ISO 14064-1：2018碳盤查內部查證員認證班培訓，並全數通過認證。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨率市府首長全數通過ISO 14064-1：2018碳盤查內部查證員認證。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨率市府首長全數通過ISO 14064-1：2018碳盤查內部查證員認證。圖／台中市政府提供

台中市 淨零 減碳

延伸閱讀

台中第2條捷運即將開工 今簽署獨立查證及確證合約

台中跨年硬擠韓星「輝人」遭出征？ 女議員：純屬不小心

韓星輝人台中跨年台上遭推擠 市議員林霈涵：純屬不小心

台中煙火落焰灼傷日女童 綠民代批盧秀燕：不是個案或小意外

相關新聞

迎巨大減碳壓力！台中市府首長全員通過碳盤查認證

全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，台中市政府面臨巨大減碳壓力，積極響應全球減碳趨勢，市長盧秀燕昨率市府首長參加ISO 14064...

彰化昔日童軍露營區委外營運爆糾紛抗議 縣府暫緩強制接管

全台童軍昔日露營熱點彰化縣社頭清水岩露營區委外營運，免費溫泉區點交成縣政府與營運廠商「清水匯」的糾紛根源，今廠商的員工在...

復育玉山杜鵑！嘉大與杉林溪攜手成立原生杜鵑基因多樣性保育中心

台灣「護國神山」玉山及中央山脈，獨特杜鵑植物玉山杜鵑以玉山命名，嘉義大學與杉林溪遊樂公司善盡永續發展目標，攜手成立「台灣...

水里影展巡迴影展開跑 名導現身力挺引發返鄉參與熱潮

第一屆水里影展巡迴放映正式啟動，由策展人洪馬克及發起人孫昱碩帶領參展導演，舉行映後座談。影展以地方創生的精神推動影像文化...

濁水溪流域今開放撿拾漂流木！「若有烙印」通報獲10%報酬

去年台灣颱風較往年多，所幸中部山區林地崩塌情形不嚴重，雲林、南投、彰化縣政府自即日起開放濁水溪流域漂流木撿拾，數量約10...

豐原擬封街賣年貨 店家正反意見交鋒

豐原慈濟宮去年底辦五朝清醮大典，也在廟旁封閉信義街，辦20年一次的「廟西夜市」，吸引人潮，豐原廟東復興商圈今年也想規畫封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。