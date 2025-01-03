彰化昔日童軍露營區委外營運爆糾紛抗議 縣府暫緩強制接管

全台童軍昔日露營熱點彰化縣社頭清水岩露營區委外營運，免費溫泉區點交成縣政府與營運廠商「清水匯」的糾紛根源，今廠商的員工在園區外抗議縣政府起強制接管，要求依據促參條例停止不當處分。縣政府回應表示，將延鄉精辦理強制接管。

清水岩露營區營運糾紛自2023年7月月起浮上檯面，經過法律攻防，縣政府去年8月起陸續通知停止違法營運並拆除違建，廠商「清水匯」12月21日向監察院陳情，縣政府同月27日通知終止契約並在今天強制接管，引爆今園區大門前的抗議及到縣政府陳情。

清水匯委託律師薛秉鈞表示，彰化縣政府2010年依促參法，邀請請清水匯投標承包營運社頭清水岩露營區，2021年核發合法營運證明，2022年核准露營區合法營運，後來發生溫泉區設施漏電、漏水，水量流失達1/2，縣政府多次協商要求無條件接管有瑕疵的設施，被廠商婉拒。

薛秉鈞又表示，這些事情原可透過契約和促參條例精神來解決，但縣政府杜撰莫名其妙事由，想盡辦法讓廠商知難而退，廠商已投資8千萬元把荒廢園區整理成目前彰化縣評價非常好的豪華露營區，怎可能在縣政府毫不賠償、不協調的情況下就自行退場。

薛秉鈞說，眾所皆知野外露營搭帳蓬不需建照，任何一家豪華露營區帳蓬內都有被品、冷暖設施，縣政府稱是違建、是經營旅宿，又照理說強制接管應經目的事業主管機關授權，縣政府莫名接管民間合法營運資產，令人無法接受。

薛秉鈞指出，縣政府一系列荒謬作為都是為了遮掩長期以來溫泉區修繕和管理不盡責的問題，他代表廠商要求縣政府停止違法作為並懲處失人員，清水匯也將訴求國家司法救濟。

縣政府城市暨觀光發展處回應表示，考量避免園區閒置，及清水匯公司今提出異議，縣政府尚需會同各局處依法研議並作妥適處分，因此延期辦理今強制接管處分。

此外，清水匯因未改善違建一案，台中高等行政法院去年11月25日裁定，業者聲請停止拆除無理由，縣政府已在去年12月下旬完成拆除，另溫泉區未點交、生態區未依約開放、不當得利未返還等11項重大違約，縣府3次以上通知逾期未改善，依規定終止雙方契約，其餘事項，將陸續透過法律程序解決。

城觀處表示，終止契約前，廠商迄今未繳納被縣府裁罰違約金3530萬元，縣府向彰化地方法院聲請強制執行，地院民事執行處函覆清水匯名下無財產可供執行，恐難繼續營運園區，此外，清水匯官網線上訂房系統直接連結到股東經營的「淳浥旅行社」進行交易，縣府依據契約的財務檢查權多次要求提供真實營收數字，均遭拒絕，嚴重影響權利金收入及公共利益，將移請國稅局協助調查。