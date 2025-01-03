復育玉山杜鵑！嘉大與杉林溪攜手成立原生杜鵑基因多樣性保育中心

台灣「護國神山」玉山及中央山脈，獨特杜鵑植物玉山杜鵑以玉山命名，嘉義大學與杉林溪遊樂公司善盡永續發展目標，攜手成立「台灣原生杜鵑基因多樣性保育中心」，今年以玉山杜鵑為復育對象，選定離玉山最近的國立仁愛高級農業職業學校為復育玉山杜鵑起點。

玉山杜鵑為台灣特有種杜鵑屬植物，每年4至5月都會在玉山山脈大量出現，也是高山杜鵑花季中花較大的杜鵑屬植物。杜鵑為世界重要顯花植物之一，全球約有將近1000種杜鵑科植物，其中在台灣就擁有17種原生種杜鵑，更有12種為臺灣特有種。

杉林溪遊樂事業公司為落實聯合國17項永續發展目標 (SDGs)，與嘉大成立「台灣原生杜鵑基因多樣性保育中心」；今年以玉山杜鵑為復育對象，選定離玉山最近的仁愛高級農業職業學校為復育玉山杜鵑的起始點，喚起國人對原生杜鵑資源重視，點燃學生對原生杜鵑的熱忱。

嘉大森林暨自然資源學系教授林瑞進日前帶領教授仁愛高農學生，認識原生杜鵑植物資源對台灣重要性，教導學生利用有性繁殖（種子），幫助玉山杜鵑達到物種保育，利用育林及菌根技術幫助玉山杜鵑邁向基因多樣性保育的境界。