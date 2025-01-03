快訊

批韓國瑜「1舉動」不適任！民進黨提變更議程 要求改選立法院長

眾人有感！跨年搭捷運「外國人多到爆」 網點出台灣優勢

柯文哲獄中書單曝光 免子圖鑑、太極拳…最經典的是這本

聽新聞
0:00 / 0:00

水里影展巡迴影展開跑 名導現身力挺引發返鄉參與熱潮

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
水里影展是南投縣首個影展活動，吸引近30家贊助單位支持。業者提供
水里影展是南投縣首個影展活動，吸引近30家贊助單位支持。業者提供

第一屆水里影展巡迴放映正式啟動，由策展人洪馬克及發起人孫昱碩帶領參展導演，舉行映後座談。影展以地方創生的精神推動影像文化發展，吸引大批青年返鄉參與，逐步凝聚地方認同感。資深導演黃玉珊驚喜現身相挺，並分享策展經驗與紀錄片製作心得。

水里影展是南投縣首個影展活動，吸引近30家贊助單位支持，並獲南投縣長許淑華承諾全力推動未來擴大舉辦。巡迴場次共22場，雖然水里地處偏鄉，但是洪馬克表示：「即使僅有一位觀眾，仍會堅持完成每場活動」，逐步與在地對話。

影展以「在地參與、價值共創、資源共享」為核心，以地方創生的精神推動影像文化發展，吸引許多年輕人返鄉。一位母親家務繁忙之際，特意撥空參與放映，稱讚影展是水里鄉難得的文藝活動。一位鋼琴家專程從台中返鄉觀影，透過不同的視角重新認識故鄉。許多參與者表示，影展讓他們更深入了解水里的故事與文化價值。

巡迴放映期間，黃玉珊導演驚喜現身，鼓勵影展團隊打造獨特品牌，期許水里影展成為地方文化象徵，並分享策展經驗與創作心得。她強調，紀錄片應以劇情片邏輯表達情感，深化故事張力，為未來創作帶來啟發。

巡迴活動也獲得當地企業大力支持，如德川音箱贊助音響，望香咖啡承諾第二屆飲品全程供應，水里鄉立圖書館和福容徠旅水里飯店則提供場地支援，展現地方團結精神。

在偏鄉舉辦藝文活動本屬不易，雖然水里過去號稱「小台北」，曾經同時擁有5座電影院，但是此地主要產業還是以批發零售及農林漁業為大宗，都市人習以為常的紀錄片放映，以及影人映後座談，在水里這個深山小鎮來說，其實是難以想像的文化活動。

洪馬克表示，影展致力成為水里的文化象徵，透過影像連結人與土地，吸引更多資源與創作者參與。未來場次資訊及片單，歡迎觀眾至水里影展粉絲專頁查詢，共同見證這場地方影像文化盛事的成長。

導演洪馬克(左一)表示「即使只有一位觀眾，也要走下去」。業者提供
導演洪馬克(左一)表示「即使只有一位觀眾，也要走下去」。業者提供
黃玉珊導演(右二)分享創辦女性影展經驗，勉勵水里影展走出自身特色。業者提供
黃玉珊導演(右二)分享創辦女性影展經驗，勉勵水里影展走出自身特色。業者提供

偏鄉 圖書館 紀錄片

延伸閱讀

2024年Alan評選十大電影：《荒野機器人》第七《可憐的東西》緊隨其後《艾諾拉》奪冠

性暴力防制影展巡迴 衛福部：盼傳遞性暴力零容忍觀念

偏鄉影展引在地共鳴 首屆「水里影展」的種種不可能

熱血時刻影展：《沒有國家的冠軍》《飛躍吧！金牌英雄》《魯蛇大翻身》等10多部電影免費索票

相關新聞

豐原擬封街賣年貨 店家正反意見交鋒

豐原慈濟宮去年底辦五朝清醮大典，也在廟旁封閉信義街，辦20年一次的「廟西夜市」，吸引人潮，豐原廟東復興商圈今年也想規畫封...

復育玉山杜鵑！嘉大與杉林溪攜手成立原生杜鵑基因多樣性保育中心

台灣「護國神山」玉山及中央山脈，獨特杜鵑植物玉山杜鵑以玉山命名，嘉義大學與杉林溪遊樂公司善盡永續發展目標，攜手成立「台灣...

水里影展巡迴影展開跑 名導現身力挺引發返鄉參與熱潮

第一屆水里影展巡迴放映正式啟動，由策展人洪馬克及發起人孫昱碩帶領參展導演，舉行映後座談。影展以地方創生的精神推動影像文化...

濁水溪流域今開放撿拾漂流木！「若有烙印」通報獲10%報酬

去年台灣颱風較往年多，所幸中部山區林地崩塌情形不嚴重，雲林、南投、彰化縣政府自即日起開放濁水溪流域漂流木撿拾，數量約10...

提前領紅包…南投草屯發消費券 每人600元

南投縣草屯鎮公所昨天宣布，7日起在各里辦公處或指定地點發放，只要去年10月23日前設籍的鎮民，包括新生兒都可領到每人60...

1.9億元樂透得主捐款！台中800名弱勢長者免費配鏡

台中市去年開出大樂透1.9億元頭獎，得主回饋家鄉捐贈台中市政府800萬元，其中90萬元用在為台中弱勢長者免費配老花眼鏡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。