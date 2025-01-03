水里影展巡迴影展開跑 名導現身力挺引發返鄉參與熱潮

第一屆水里影展巡迴放映正式啟動，由策展人洪馬克及發起人孫昱碩帶領參展導演，舉行映後座談。影展以地方創生的精神推動影像文化發展，吸引大批青年返鄉參與，逐步凝聚地方認同感。資深導演黃玉珊驚喜現身相挺，並分享策展經驗與紀錄片製作心得。

水里影展是南投縣首個影展活動，吸引近30家贊助單位支持，並獲南投縣長許淑華承諾全力推動未來擴大舉辦。巡迴場次共22場，雖然水里地處偏鄉，但是洪馬克表示：「即使僅有一位觀眾，仍會堅持完成每場活動」，逐步與在地對話。

影展以「在地參與、價值共創、資源共享」為核心，以地方創生的精神推動影像文化發展，吸引許多年輕人返鄉。一位母親家務繁忙之際，特意撥空參與放映，稱讚影展是水里鄉難得的文藝活動。一位鋼琴家專程從台中返鄉觀影，透過不同的視角重新認識故鄉。許多參與者表示，影展讓他們更深入了解水里的故事與文化價值。

巡迴放映期間，黃玉珊導演驚喜現身，鼓勵影展團隊打造獨特品牌，期許水里影展成為地方文化象徵，並分享策展經驗與創作心得。她強調，紀錄片應以劇情片邏輯表達情感，深化故事張力，為未來創作帶來啟發。

巡迴活動也獲得當地企業大力支持，如德川音箱贊助音響，望香咖啡承諾第二屆飲品全程供應，水里鄉立圖書館和福容徠旅水里飯店則提供場地支援，展現地方團結精神。

在偏鄉舉辦藝文活動本屬不易，雖然水里過去號稱「小台北」，曾經同時擁有5座電影院，但是此地主要產業還是以批發零售及農林漁業為大宗，都市人習以為常的紀錄片放映，以及影人映後座談，在水里這個深山小鎮來說，其實是難以想像的文化活動。