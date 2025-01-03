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濁水溪流域今開放撿拾漂流木！「若有烙印」通報獲10%報酬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
濁水溪流域即日起開放自由撿拾漂流木。圖／林業署南投分署提供
濁水溪流域即日起開放自由撿拾漂流木。圖／林業署南投分署提供

去年台灣颱風較往年多，所幸中部山區林地崩塌情形不嚴重，雲林、南投、彰化縣政府自即日起開放濁水溪流域漂流木撿拾，數量約100噸左右，僅限徒手撿拾，不得使用機具。

林業及自然保育署南投分署表示，去年颱風確實比較多，但山區的林地崩塌情形其實還好，算是不幸中的大幸，估計濁水溪流域的漂流木約有100噸。

即日起至下次中央氣象局發布陸上颱風警報為止，雲林、南投、彰化縣政府已公告開放設籍南投縣、彰化縣及雲林縣居民自由撿拾濁水溪流域漂流木。

開放自由撿拾範圍為濁水溪中上游（卜溪吊橋以下至新武界引水隧道過河段以上主河道，不含武界壩水庫蓄水範圍及霧社水庫蓄水範圍）、濁水溪中下游（孫海橋以下，不包含集集攔河堰蓄水範圍）、陳有蘭溪（和社橋以下）及清水溪流域（龍門大橋以下）之主河道，但不包含水庫蓄水範圍、南投分署國有林地及支流區域。

南投分署表示，開放撿拾區域的漂流木，不論是否為貴重木，只要未經裁切且無政府註記或烙印標記者，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，均可自由徒手撿拾，但不得使用機具撿拾。

民眾撿拾漂流木，如僅自行使用或蒐藏品，則可直接攜回，無須登記；如撿拾漂流木可能再行轉賣或出售，或因撿拾量體龐大需動用車輛進行載運時，應攜帶身分證件在上班時間上午9時30分至下午3時30分到公告內設置的林產物檢查站辦理登記，以領取官方登記文件，取得漂流木合法產權證明。其中如有貴重木，採逐支登記，非貴重木採整批重量登記。

民眾如對撿拾地點及內容尚有疑義者，可至南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府與林業及自然保育署南投分署各工作站或分站洽詢。或上網查詢（https://www.forest.gov.tw/Driftwood）。

南投分署處長李政賢指出，民眾在撿拾漂流木時，如漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報當地分署運回保管，後續將依民法規定，給予拾得者林產物價金10%做為報酬。

濁水溪流域即日起開放自由撿拾漂流木。圖／林業署南投分署提供
濁水溪流域即日起開放自由撿拾漂流木。圖／林業署南投分署提供

南投縣 漂流木

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