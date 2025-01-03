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提前領紅包…南投草屯發消費券 每人600元

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣草屯鎮公所昨天宣布，7日起在各里辦公處或指定地點發放，只要去年10月23日前設籍的鎮民，包括新生兒都可領到每人600元的消費券，共有9.7萬人受惠，鎮民可在春節前領到大紅包，歡喜過年。

消費券發放作業將在今年1月7日至1月11日上午9時至下午4時，在草屯鎮各里辦公處或指定地點發放，未領取者可在1月12日至16日、19日至24日止到草屯鎮公所領取。

只要去年（2024年）10月23日在草屯鎮設籍，或去年10月23日以前出生的新生兒，且自出生之日起60天內辦妥出生登記為草屯鎮民者皆可領取。設戶籍鎮民但死亡者，繼承人可攜帶證明文件領取。消費券使用期限從1月7日起至6月30日止。

草屯鎮店家或攤商收取消費券後，可在今年2月18日至7月31日止，到草屯鎮農會或草屯鎮公所兌換。

草屯消費券委財政部印刷廠印製，紙張採用與支票同級的票據紙，有防偽浮水印、螢光纖維絲、特殊藝術網屏，在紫外光燈下，券正面有一雙螢光草鞋，背面有「複印無效」的防偽專利。

草屯鎮公所表示，草屯消費券是已故鎮長簡景賢規畫，鎮公所開源節流，同時推動公共造產，充實鎮庫，為刺激消費帶動經濟，在農曆過年前發給鎮民新春大紅包，可惜簡景賢去年11月在辦公室猝逝，未能親手發放。

新生兒 消費券 紅包

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