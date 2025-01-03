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豐原擬封街賣年貨 店家正反意見交鋒

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市豐原慈濟宮去年辦的廟西夜市吸引人潮，豐原廟東復興商圈也規劃想在路段辦年貨天街，台中市府經發局昨天開說明會，聽地方意見。記者游振昇／攝影
台中市豐原慈濟宮去年辦的廟西夜市吸引人潮，豐原廟東復興商圈也規劃想在路段辦年貨天街，台中市府經發局昨天開說明會，聽地方意見。記者游振昇／攝影

豐原慈濟宮去年底辦五朝清醮大典，也在廟旁封閉信義街，辦20年一次的「廟西夜市」，吸引人潮，豐原廟東復興商圈今年也想規畫封街，舉辦年貨大街，市府經發局昨在區公所開說明會，但地方意見不一，有商家認為封街影響生意、製造垃圾，也有妨害救災救護路線疑慮，經發局表示，將匯集地方意見後，交審委會討論。

豐原廟東復興商圈看到去年豐原慈濟宮封閉信義街，辦理廟西夜市的盛況，也規畫辦理豐原首次的年貨大街，計畫申請從今年1月17日到2月2日在復興路、信義街部分封街，經發局昨在豐原區公所辦理說明會，但地方意見不一，不少店家反對。

有店家直言，封街範圍大，恐造成客人因距離停車場遠而流失，另外封街讓年貨大街的攤商賺錢，也會帶來垃圾問題，有診所業者說，信義街去年已多次封街，導致行動不便的患者無法走到診所就醫，若再封街，恐讓經營陷入困境。

里長反映，信義街是重要救護道路，若封街救護會有困難，另外封街範圍有銀行，對治安、交安有隱憂。

持贊成態度的民眾則說，台中縣市合併後，豐原逐漸沒落，辦活動可多給豐原一次機會，再現榮景，可多聽地方意見完善。

豐原廟東復興商圈主委楊茂松表示，地方提出的意見規畫，會再改善調整，包括局部修改封街時間和範圍， 希望創造雙贏。

台中市經發局主秘倪世齡表示，昨天說明會聽取各方意見，受理申請案後交由委員會審查，包括消防、交通、環境等單位，最後各局處委員審查再定案。

夜市 年貨大街 豐原

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