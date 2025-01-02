1.9億元樂透得主捐款！台中800名弱勢長者免費配鏡

台中市去年開出大樂透1.9億元頭獎，得主回饋家鄉捐贈台中市政府800萬元，其中90萬元用在為台中弱勢長者免費配老花眼鏡，社會局也連結民間專業團體及超過60家驗光所及眼鏡行提供服務，預計800名弱勢長者受惠。

台彩表示，台中一名6旬運輸業退休男主管，17年來固定購買彩券，以大樂透為主，平均每期電腦選注約1000元。去年5月中大樂透頭獎1.9億元，他因看到有台中市的得主捐市政府700萬元新聞，決定加碼回饋家鄉，共捐贈中市府800萬元，做為社會福利服務。

台中市副秘書長張大春表示，市府對於800萬元善款，其中450萬元補助無力負擔安置費用的經濟弱勢個案；90萬元補助弱勢長者購買老花眼鏡；其餘260萬元補充強化3家公設民營兒少安置機構的設施、設備，以及提升社會福利服務專車，預計2萬人受惠。

台中市社會局說，為此今起開辦敬老眼鏡補助暨視力檢查服務，設籍台中市滿65歲（原住民滿55歲）符合列冊低收或中低收入戶、領有中低收入老人生活津貼、領有身心障礙生活補助、政府補助公費安置服務費等資格申請，每人終身補助一副，可上網查詢（https://www.society.taichung.gov.tw/2854210/post）。

社會局長廖靜芝說，這是送給弱勢長輩最好的新年禮物。感謝台中市驗光師公會、台中市驗光生公會、台中市直轄市鐘錶眼鏡商業同業公會和台中市鐘錶眼鏡商業同業公會等四大專業公會響應公益，一齊守護長輩視力健康。

台中市驗光師公會理事長謝孝杭說，四大公會在去年12月27日邀請所有參與計畫會員參加教育訓練，提醒申請的長者在驗光後若發現有眼科疾病，宜先就醫再配鏡，採預約受理申請。