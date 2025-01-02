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限定時段洗腦神曲！彰化月影燈季拿三國際設計獎 賞燈到3月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化去年的月影燈季拿下三項國際設計獎，今年燈季將展出到3月2日。圖／彰化縣政府提供
彰化去年的月影燈季拿下三項國際設計獎，今年燈季將展出到3月2日。圖／彰化縣政府提供

025彰化月影燈季上周28日盛大點燈後，彰化縣政府再傳捷報，去年初的月影燈季拿下三項國際設計獎，縣長王惠美表示，每年歲末縣府在八卦山大佛風景區布置各種閃耀璀璨、光彩奪目的主題燈光，已成為新年旅遊首選品牌，月影燈季延續去年熱潮，歡迎全國朋友一起到彰化走春、賞花、賞燈、吃美食。

城觀處處長王瑩琦表示，去年的彰化月影燈季創下首度以大佛為主體光雕秀最震撼、參觀人數歷年最多、多多龍小提燈人氣最高等紀錄。今年還榮獲美國泰坦創新設計獎展覽設計類金獎、謬思設計大獎的照明設計投影設計類金獎及英國倫敦設計大獎的傳播設計公共品牌類金獎，獲3個國際設計獎項，也提高國際能見度。

王惠美表示，2025彰化月影燈季同樣很精彩，將展出到3月2日，有最多人使用的emoji表情符號，將八卦山大佛風景區打造成歡樂、可愛的「emoji樂園」，有精彩燈光秀及10公尺直徑emoji光雕秀，搭配美國emoji電影授權原聲歌曲，每逢星期五更搭配Energy復出洗腦神曲「星期五晚上」，可愛、熱鬧又歡樂，當然也有眾所期盼的可愛主題小提燈，歡迎大家來體驗。

民眾可搭市區客運「18路」公車可環遊八卦山大佛風景區，輕鬆抵達彰化月影燈季現場，白天和emoji樂園拍美照、晚上欣賞繽紛的燈光秀，行駛時間為假日及國定假日，從上午10時發車到晚間9時，每20到30分鐘一班，公車行駛資訊：https://reurl.cc/04KEAK

彰化去年的月影燈季拿下三項國際設計獎，今年燈季將展出到3月2日。圖／彰化縣政府提供
彰化去年的月影燈季拿下三項國際設計獎，今年燈季將展出到3月2日。圖／彰化縣政府提供
縣長王惠美表示，今年的燈季同樣很精彩，民眾可搭公車上山賞燈。圖／彰化縣政府提供
縣長王惠美表示，今年的燈季同樣很精彩，民眾可搭公車上山賞燈。圖／彰化縣政府提供
彰化去年的月影燈季拿下三項國際設計獎，縣長王惠美（右二)表示，今年的燈季同樣很精彩，將展出到3月2日。圖／彰化縣政府提供
彰化去年的月影燈季拿下三項國際設計獎，縣長王惠美（右二)表示，今年的燈季同樣很精彩，將展出到3月2日。圖／彰化縣政府提供
彰化去年的月影燈季拿下三項國際設計獎，今年燈季將展出到3月2日。圖／彰化縣政府提供
彰化去年的月影燈季拿下三項國際設計獎，今年燈季將展出到3月2日。圖／彰化縣政府提供

Energy 八卦山大佛

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