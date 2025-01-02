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最悲摧！台中購物節抽中百萬現金 他定居16年不能領原因曝光

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最悲摧！台中購物節他抽中百萬現金不能領 原因曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中購物節「屯區GOGO購」日前熱鬧登場，市長盧秀燕（中）抽出並call out百萬汽車、百萬現金得主。記者趙容萱／攝影
台中購物節「屯區GOGO購」日前熱鬧登場，市長盧秀燕（中）抽出並call out百萬汽車、百萬現金得主。記者趙容萱／攝影

有網友自曝在台中購物節抽中百萬現金獎，事後發現無法領取，哀號「從來都沒有中，中了卻不能領」、「最悲摧」；台中市經發局說，該網友抽中「台中市民專屬抽」，但非設籍台中市、不符資格，無法領獎。

有網友在爆料公社發文並附上中獎截圖表示，定居在台中16年，這次參加台中購物節，幸運抽中100萬元現金，「結果戶籍非台中市不能領」，過了一個月才發現被取消中獎資格，讓他感嘆「我應該是台中購物節最悲摧的那一個吧！」

PO文一出，不少網友紛紛留言，「市民專屬抽，這五個字應該不難懂，這個獎是專屬台中市民才能領的，還有其他獎項就不限」、「遊戲規則要看啊」、「沒設戶籍在台中，等於沒有這市民專屬獎的抽獎資格吧」；也有網友好奇「這獎會重抽嗎？」

台中市經發局回應，台中購物節獎項多元，開放全國甚至外國民眾都可參加抽獎，由於每年台中市民的消費金額是各縣市最高，為感謝市民對購物節的支持，市府自2021年起設置「台中市民專屬抽」，活動辦法在活動開始前都詳細公告在活動官網及APP，也特別設置專線回答民眾各類問題。

經發局表示，針對這名網友抽中百萬但資格不符一事，經查網友是在去年11月23日，在市民廣場特色市集活動上所抽出，根據購物節活動辦法，中獎資格須為去年10月24日前設籍台中，經市府仔細核對與重複確認，發現這名網友並未符合資格。對此，經發局已立即聯繫民眾妥為說明，感謝民眾理解與配合。

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