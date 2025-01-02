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台中第2條捷運即將開工 今簽署獨立查證及確證合約

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中捷運局今簽署中捷藍線整體系統獨立查證及確證（IV&V）合約。圖／台中市政府提供
台中捷運局今簽署中捷藍線整體系統獨立查證及確證（IV&V）合約。圖／台中市政府提供

台中第二條捷運、中捷藍線今年即將開工！捷運工程局今與TUV台灣德國萊因技術監護顧問公司今簽署整體系統獨立查證及確證（IV&V）標的合約，為通車前全系統安全、品質、功能等審查與把關，提供符合國際標準安全證明。

捷運局表示，盧秀燕積極推動建置捷運路網，捷運局依交通部「大眾捷運系統履勘作業要點」，在初勘前應確認中捷藍線無營運安全之虞，並提出整體系統的獨立查證與確證報告，作為申請初、履勘依據，捷運局完成捷運藍線獨立查證及確證標決標後，今簽約。

主持簽約儀式的捷運局長蘇瑞文說，捷運藍線建設從土建到專案管理，每一環節都需要嚴謹把關，IV&V將保障每個階段都符合國際標準，在捷運藍線完工後展開可靠度、可用度及可維修度驗證，為市府提供必要安全證明，也象徵台中捷運邁入另一個重要里程碑。

蘇瑞文指出，捷運工程首重「功能、品質、安全」三要素，尤其安全性更是不容妥協，捷運藍線工程將加強機電系統的監控與管理，針對施工環境制定更嚴格標準，因此「台中捷運藍線獨立查證及確證標」近日率先決標，目的是在各工程標備標階段，即導入IV&V團隊參與把關，以期將捷運做到盡善盡美。

蘇瑞文說明，捷運為先進的大眾運輸系統，台北市30幾年前即率先建造，創造首都更繁榮的經濟，台中市目前是台灣第二大都市，相信可借鏡台北經驗，讓台中捷運路網更加完善。

捷運局說明，蘇瑞文職涯自北捷第1條文湖線起，至淡水線、橋南線、環狀線、萬大線等，有近30年的捷運工程經驗，歷練完整；中捷綠線是蘇在北捷機工處副處長任內督導建造的無人駕駛系統，蘇以豐富捷運經驗規畫台中捷運，兌現盧秀燕全力推動捷運路網的亮點建設，為市民提供更便捷、舒適的交通服務。

北捷 台中捷運 盧秀燕

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