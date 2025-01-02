水利署建鳥嘴潭人工湖 回饋金分配擬草屯獲全額

鳥嘴潭人工湖位於草屯鎮，地方爭取回饋金，中區水資源分署今天表示，主要以受影響地區為回饋範圍，草屯鎮是最主要受影響地區，可能全額回饋，至少占最多，確切占比待決定。

經濟部水利署中區水資源分署在南投縣草屯鎮興建鳥嘴潭人工湖，1月4日將辦理湖區工程竣工典禮。為了解未來營運管理與回饋金分配，民進黨立委羅美玲、參加草屯鎮長補選的南投縣議員蔡銘軒今天前往中區水資源分署，盼促進在地民眾相關權益最大化。

蔡銘軒競選總部透過新聞稿表示，會議中，立委羅美玲、蔡銘軒向中區水資源分署詢問多項居民關心議題，經羅美玲、蔡銘軒力爭，中水分署承諾，鳥嘴潭人工湖營運回饋金分配原則上全額回饋草屯鎮公所。為鎮民成功爭取可觀財政收入，以利充實建設與福利。

羅美玲表示，民進黨徵召蔡銘軒投入草屯鎮長補選，選戰正熱，蔡銘軒仍不忘為地方興利，成功爭取回饋金；蔡銘軒提出4大福利政見、建設3支箭，財務上本來就有可行性，也是還利於民，未來再增添這筆收入，對草屯鎮公所財政更是寬裕，請鄉親18日支持蔡銘軒。

中區水資源分署副分署長劉松烈接受中央社記者訪問表示，水利署興建水庫有回饋機制，包含範圍、金額等，主要以受影響地區為範圍，草屯鎮是最主要受影響地區，有可能就是全額回饋，至少是占最多，但未來實際回饋對象、占比、金額仍待回饋機制決定。