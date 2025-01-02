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台中跨年硬擠韓星「輝人」遭出征？ 女議員：純屬不小心

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中跨年晚會韓團女星「輝人」被邀上台一起倒數，擠在人群間引發粉絲不滿。圖／台中市政府提供
台中跨年晚會韓團女星「輝人」被邀上台一起倒數，擠在人群間引發粉絲不滿。圖／台中市政府提供

知名女韓團MAMAMOO成員輝人（Whee In）應邀台中跨年晚會開唱、倒數，事後傳出女議員林霈涵疑似「擠開」輝人比讚遭網友出征、炎上；對此，林霈涵說，她當時開心比讚，可能空間小，沒有推擠，純屬不小心。

輝人當天寵粉連唱多首人氣歌曲，並且以中文問候歌迷，讓歌迷嗨翻，熱情揮動應援棒；跨年倒數時，輝人再受邀上台，與市長盧秀燕、多名立委、市議員等一起倒數。

卻在現場被拉扯，畫面曝光引發撻伐，有網友再追當晚還有台中市議員林霈涵也疑似「擠開」輝人比讚；林霈涵今指出，當時很多人上台倒數，台上很擠，她只記得跨年後很開心跟著全場比讚，沒有刻意擠誰。

有網友於Threads發文「這個人是誰！為了比動作直接硬擠開輝人」，並附上影片，從影片可見，輝人與身穿藍外套議員等站在舞台上，眾人配合主持人口號一起比讚時，輝人因右側議員擠過來，整個人往右側挪；網友最終找出這是「國民黨林霈涵議員」。

其他網友看到影片後，到林霈涵的臉書留言表達不滿，有人說「沒禮貌，亂擠人丟臉丟到國外」、「搞什麼東西！妳超級失禮！明明是主持人擋到妳的鏡頭，妳推輝人幹嘛？丟台中人的臉！」甚至要求道歉等。

林霈涵今受訪時說，跨年晚會就是很開心的事情，當時台上人很多，可能是空間太小，盧秀燕當時喊讚，大家就是很自然的比動作，她沒有推擠，純屬不小心的行為。

林霈涵 議員 跨年晚會

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