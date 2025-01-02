冬遊台中新社賞梅趣 限定美景到1月下旬

幾波低溫，台中市新社區福興里的梅花已悄然綻放，台中市觀光旅遊局表示，冬春兩季是山城旅遊的旺季，預計花期到1月下旬，民眾可安排山城賞梅輕旅行，欣賞限定美景。

賞梅何處去，台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀推薦新春賞梅出遊的中部景點，她指出，新社福興里為東勢、谷關交通必經之處，雪白梅花在枝頭綻放，是新春賞梅出遊必規劃的中部景點。

陳美秀也推薦保存著舊山城之美的「美林老街」，舊木造火車修理房舍、老吊橋、客家山城商家與舊碾米店等，沒有濃厚的商業氣息，多了一份靜謐的氛圍。

福興社區發展協會理事長彭文欽說，梅花季節後，緊接著就是桃接李花盛開的時節，桃接李花期會持續到農曆年元宵左右，新社福興里都是美麗的花季，桃接李花色和花況與梅花相似，不亞於梅花季。