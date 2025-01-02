合歡山進入雪季 南投衛生局協調醫護開設醫療站

合歡山進入雪季，南投縣衛生局協調縣內急救責任醫院，在合歡山松雪樓開設醫療站，昨天開設首日就有松雪樓住客因高山症求治，再由救護車送到山下醫院，症狀改善後今天出院。

南投縣政府衛生局今天透過新聞稿表示，進入高山雪季，衛生局請埔里基督教醫院、衛生福利部南投醫院自1月1日至3月2日，分梯次於週末假日、連假、春節期間上午8時至假期隔天上午8時，在合歡山松雪樓開設醫療站，有駐站醫師、護理人員第一時間提供醫療服務。

衛生局指出，昨天開設首日服務7名遊客，其中1名57歲松雪樓女住客身體不適，醫療站提供藥物及氧氣治療，女子晚間症狀加劇出現頭痛、嘔吐、低血氧，診斷為高山症，處置後由仁愛消防分隊送至台中榮民總醫院埔里分院就診，病患狀況改善，今天上午離院。

衛生局長陳南松表示，距離合歡山最近醫療站為清境假日醫療站，為守護遊客安全、縮短急症病患獲得醫療時間，衛生局每年1月、2月協調縣內急救責任醫院派員至合歡山駐站提供醫療服務，醫療站設備有生理監視器、呼吸裝備、創傷急救設備等。

陳南松表示，隨著海拔升高，空氣變得稀薄，影響身體多個系統，可能出現腦部和心血管不適，甚至引發高山症，症狀如頭痛、缺氧頭暈、失眠、無法休息、噁心、嘔吐、食慾不振、體能及協調感下降、視力變化等，應儘速下降高度，症狀未緩解應速就醫。