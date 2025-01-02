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韓星輝人台中跨年台上遭推擠 市議員林霈涵：純屬不小心

中央社／ 台中2日電
台中市政府跨年晚會邀請韓國女團MAMAMOO成員輝人演出。（中市府提供）
台中市政府跨年晚會邀請韓國女團MAMAMOO成員輝人演出。（中市府提供）

台中市政府跨年晚會邀請韓國MAMAMOO團員輝人表演，到數時台中市議員林霈涵為比讚擺拍，不斷推擠身旁的輝人；林霈涵今天解釋，她沒有刻意去推擠，純屬不小心的行為。

台中市政府前天在水湳中央公園舉辦跨年晚會，請來韓國團體MAMAMOO團員輝人（丁輝人）表演。倒數時刻，盧秀燕率領市府團隊及多名民代登台，有網友拍下林霈涵在倒數前拍照時，不斷推擠輝人，將影片轉傳至社群平台Threads，引發網友議論。

國民黨籍台中市議員林霈涵今天接受中央社記者電話訪問時表示，跨年晚會就是很開心的事情，當時台上人較多，市長盧秀燕當時喊讚，大家就是很自然的比動作，沒有刻意去推擠，純屬不小心的行為。

今天仍有不少網友，到林霈涵的臉書批評，留言「妳超級失禮！明明是主持人擋到妳的鏡頭，妳推輝人幹嘛？」、「亂擠人丟臉丟到國外」、「這樣的行為請道歉」。

此外，倒數時國民黨籍立委楊瓊瓔在台上拉了輝人自拍，也遭網友批評，楊瓊瓔回應表示，現場氣氛很熱絡，當時她想說要拍下台中市跨年的盛況與無法到場的市民朋友分享，過程中未留意細節，感謝大家提醒，若影響到表演藝人，她深感抱歉。

台中市 林霈涵 跨年晚會

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