家族攬縣府34億工程 綠控藍南投草屯鎮長候選人涉圖利

南投縣草屯鎮長補選18日登場，民進黨今天踢爆，國民黨候選人簡賜勝2014年當選議員後，其家族企業總福營造當年得標金額激增近8倍，過去10年總得標金額高達34億元，還有570筆小型工程補助款，長期涉及利益迴避，甚至圖利，呼籲監察院及檢調單位深入調查。

簡賜勝競選總部表示，草屯鎮長補選進入倒數階段，選情白熱化，綠營扭曲事實批評，選民相信誰，相信投票日就能見真章。

民進黨中央黨部與南投縣黨部2日召開「繁榮工程、幸福賜家」記者會。南投縣黨部發言人陳紀衡表示，簡賜勝長期涉及利益迴避問題，與民進黨候選人蔡銘軒形成強烈對比；蔡銘軒致力保存地方文化，創立社會企業型工作室，簡賜勝出身政治世家，其父曾擔任三屆縣議員，自己更與家族企業「總福營造」關係密切。雖簡賜勝於擔任民代後辭去董事長職位，但其子目前仍為該公司的總經理。

陳紀衡指出，根據政府採購網資料，自簡賜勝2014年當選議員後，總福營造當年得標金額激增近8倍，過去十年總得標金額高達34億元，其中兩年更超過7億元，顯示簡賜勝家族企業與政府標案的深度聯繫。

南投縣黨部主委陳玉鈴進一步指出，簡賜勝的服務處設於總福營造的總福會館內，其與家族企業的關聯十分明顯。更值得關注的是，簡賜勝政見中提到的「九九峰遊憩園區」，得標廠商正是其家族企業總福營造，標案金額高達1億多元。

此外，陳玉鈴提到，10年來的570筆小型工程補助款總計超過7000萬元，其中多筆標案也由總福營造得標。這樣的情況是否已違反「公職人員利益衝突迴避法」，甚至涉及圖利罪嫌？呼籲監察院及檢調單位展開深入調查。

陳玉鈴強調，讓簡賜勝當選草屯鎮長，恐讓未來的工程標案重蹈覆轍，甚至更加圖利其家族。基於對草屯鎮未來發展的關注，以及保護簡賜勝不重蹈前南投縣長李朝卿覆轍的立場，呼籲選民三思，選擇真正以公共利益為重的候選人，拒絕不當利益輸送，還給草屯一個清廉透明的未來。

針對民進黨指控簡賜勝家族經營營造公司涉嫌圖利。簡賜勝競總總幹事周信利說，總福營造是簡賜勝創辦，但簡賜勝政後，他就退出管理層，公司交由專業人士和簡賜勝兒子經營。

周信利說，總福營造甲級營造廠商，在南投縣是數一數二的優質廠商，一切工程都經過政府採購法招標承攬。施工品質也獲得行政院金質獎、勞動部金安獎，完全合法。簡賜勝也沒有把總福承攬的工程當成政見。簡賜勝以對社會和草屯的建設，作為他的競選政見。