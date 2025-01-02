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稱送平安符被抹黑指送黃金 廖偉翔曝與癌友暖心故事：無愧於心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。記者邱德祥／攝影
國民黨立委廖偉翔。記者邱德祥／攝影

有公民團體在全台展開罷免連署，瞄準台中市國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人，有網友指控廖偉翔怕罷免送黃金。廖偉翔表示，他送了，但非黃金而是平安符，他分享平安符和癌友的故事，期盼社會勿再撕裂與仇恨。

廖偉翔表示，最近有團體和網友對他發出質疑，稱他怕被罷免開始「送黃金」，他坦率說，「我送了，而且我無愧於心，這是一面紫南宮的結緣平安符，這並非真金，而是一份真情。」

廖偉翔說明原由。他說，幾個月前，他們助理在幫一間學校爭取建設的過程中，認識了一位該校家長委員會的成員，團隊助理認識這位朋友的時候，其已經是癌症末期，但卻沒有選擇停下腳步，而是把餘下的生命，投入到為孩子、為教育奮鬥的志業上，這位朋友的勇氣與奉獻深深打動了他。

廖偉翔指出，他們團隊也在醫療諮詢方面盡力提供協助，隨著互動越來越多而得知，這位癌友是一位虔誠的信徒，所以當這位朋友病情不佳的時候，他的助理，特別為這一個為教育、為孩子犧牲奉獻的朋友，向紫南宮祈求了一面平安符。

廖偉翔說，他從政的初衷，是看見眾人臉上的笑容，當他從助理口中得知，收到結緣品的朋友臉上笑容，而且激動落淚的那一刻，他感到很開心，也希望這份情，能一直在西屯、南屯甚至台灣傳下去。

廖偉翔提到，他很謝謝媒體及網路上朋友對他的批評與指教，他虛心接受，但他也由衷的希望，這份平安符的故事，能夠帶給你們一絲溫暖，並請相信，「政治，就是找回良心」。

廖偉翔強調，無論彼此政治立場如何，他始終相信，為西屯南屯帶來更多正向、樂觀與溫暖，就是他們共同的使命，與其帶來撕裂與仇恨，請為這片土地帶來更多的愛與希望。

廖偉翔 紫南宮

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