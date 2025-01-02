地震一搖只想往外逃！台中獨老喜收企業暖心地震包

台中市71歲陳姓阿公獨居大安區牆壁多處龜裂、屋瓦塌陷的土角厝裡，一有地震就嚇到拚命往外逃。全成基金會在社會局與多個企業協助下發放800個地震防災包物資，陳阿公收到地震防災包後相當開心，感受社會溫暖。

社會局委託全成基金會辦理烏日區、大肚區、龍井區、沙鹿區、梧棲區、清水區、大安區、大甲區、外埔區等台中海線9區獨居老人關懷訪視，以及電話問安服務，共77名社區志工加入定期服務，關懷維護獨老日常生活安全。

基金會董事長聶玉美說，志工走訪關懷發現，不少獨老住所因近來地震頻傳，出現屋簷塌陷、牆壁龜裂等災情，終日惶惶不安。基金會考量獨老面臨地震時避難需要，在社會局補助，以及築間餐飲集團、歐客佬國際有限公司、澄清綜合醫院等企業團體暖心贊助下，製作800個地震防災包提供獨居老人。

聶玉美指出，地震防災包內有手電筒、暖暖包、口哨、輕便雨衣、礦泉水、長效期日本餅乾、消化餅、口糧棒民生用品等。由台中區志願服務隊72小隊、大甲區頂店社區發展協會、龍井區東海社區發展協會、忘憂草協會等志工協助發送。

大安區陳阿公表示，他住的房子屋況差但還能勉強住人，一遇地震只能拚命往外逃，哪有時間帶東西？有了地震防災包，阿公笑說，「包裡有吃的、還有保暖的，方便攜帶，多少能保命」。