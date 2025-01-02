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草屯鎮600元消費券7日開始「發」 全鎮9.7萬人提前領紅包

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮公所7日發放消費券，全鎮9.7萬人提前領新年紅包。圖／草屯鎮公所
草屯鎮公所7日發放消費券，全鎮9.7萬人提前領新年紅包。圖／草屯鎮公所

草屯鎮民期待已久的600元消費券，鎮公所今天宣布7日起在各里辦公處或指定地點發放，只要去年10月23日前設籍的鎮民，包括新生兒都可領到每人600元的消費券，共有9.7萬人受惠，春節前領到大紅包，歡喜過年。

草屯鎮公所表示，草屯消費券是已故鎮長簡景賢規畫，鎮公所開源節流，同時推動公共造產，充實鎮庫，為刺激消費帶動經濟，在農曆過年前發給全鎮鎮民新春大紅包，可在草屯鎮商店或攤商消費，可惜的是，簡景賢去年11月在辦公室猝逝，沒來得及親手將消費券發給鄉親。

鎮公所表示，消費券發放作業將在1月7日至1月11日上午9時至下午4時在草屯鎮各里辦公處或指定地點發放，未領取者可在1月12日至16日、19日至24日止到草屯鎮公所領取。

只要113年10月23日在草屯鎮設籍，或113年10月23日以前出生的新生兒，且自出生之日起60天內辦妥出生登記為草屯鎮民者皆可領取。設戶籍鎮民但死亡者，繼承人可攜帶證明文件領取。消費券使用期限從1月7日起至6月30日止。

草屯鎮店家或攤商收取消費券後，可從2月18日至7月31日止，到草屯鎮農會或草屯鎮公所兌換。在草屯農會可兌領現金、存入草屯農會帳戶或匯至其他金融機構帳戶；到鎮公所兌領者，僅能領取支票再到金融機構兌換現金或是以月結匯款方式兌領。

草屯消費券委託財政部印刷廠印製，紙張採用與支票同級的票據紙，並有防偽浮水印、螢光纖維絲、特殊藝術網屏，在紫外光燈下券的正面會出現一雙螢光草鞋，背面還有影印後出現「複印無效」的防偽專利。

為便利民眾使用消費券消費，7-11、草屯鎮農會超市、特力屋、全聯、楓康、小北百貨、寶雅、燦坤也會配合舉辦促銷活動，讓消費券使用更超值。鎮公所表示，草屯鎮多項政績在全國評比名列前茅，這次消費券希望在公所和民間的合作下，讓鄉親更有感，成為首屈一指的幸福小鎮。

消費券 紅包 農會

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