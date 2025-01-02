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公費流感疫苗開放全民接種 彰縣剩約3萬劑

中央社／ 彰化2日電

公費流感疫苗即日起開放全民接種，彰縣衛生局指出，全縣剩約3萬劑供施打，由於接種疫苗對防流感重症有效，呼籲有慢性病等高風險因子民眾，把握機會前往診所接種。

疾病管制署日前宣布，為提升疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，自今年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，至疫苗用罄為止。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受中央社記者電訪時說，中央撥發約35萬劑公費流感疫苗給彰化縣，「打氣」不錯，像是65歲以上長者接種率超過5成，截至今天為止，剩下約3萬劑流感疫苗可供全民接種。

葉彥伯指出，這次流感疫苗使用的病毒株正好和這一波流感病毒相符，對於防範重症及死亡有一定的效果，剩下的疫苗雖開放全民接種，不過衛生局呼籲，有慢性病、高血壓等高風險因子的民眾，可透過衛生局的線上預約系統預約或直接和醫療院所聯絡，接種疫苗。

流感疫苗 衛生局

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