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全成基金會攜手企業 發放地震防災包陪伴獨居長者

中央社／ 台中2日電

近年台灣地震頻繁，全成基金會志工訪視獨居長者，發現他們內心惶惶不安，在中市社會局與企業募款下，製作800個地震防災包日前發放，提供獨老緊急應變使用，也讓他們感受社會溫暖。

全成社會福利基金會今天發布新聞稿表示，台中市社會局於民國113年起，委託基金會辦理烏日、大肚、龍井、沙鹿、梧棲、清水、大安、大甲、外埔等區獨居長輩關懷訪視，以及電話問安，共有77名志工加入服務。

基金會董事長聶玉美表示，透過志工走訪與關懷，發現不少長輩住所因近來地震頻繁，造成屋簷塌陷、牆壁龜裂等災情，對此感到惶惶不安。基金會考量獨老面臨地震發生時避難需要，製作800個地震防災包提供給獨居長輩，以備逃生時使用。

基金會指出，防災包由中市社會局及築間餐飲集團、歐客佬國際有限公司、澄清綜合醫院及社區善心者愛的連結及贊助下完成，內有手電筒、暖暖包、口哨、輕便雨衣、礦泉水、長效期日本餅乾、消化餅、口糧棒等民生用品。

防災包近日已陸續由台中區志願服務隊72小隊、大甲區頂店社區發展協會、龍井區東海社區發展協會、忘憂草協會等志工協助發送給獨居長輩。

其中71歲陳姓長者，獨居在大安區的瓦厝裡，歷經多次地震，除牆壁多處龜裂，也造成部分屋瓦塌陷。他表示，房屋狀況差還勉強能住人，遇到地震只好往外逃。收到地震防災包後，他笑說「包裡有吃的、還有保暖的，方便攜帶，多少能保命」。

聶玉美表示，長者不會因為選擇獨居而陷入危險，但會因缺少親友互動、社會連結薄弱，與鄰里疏離形成社會支持面不足。基金會邀請大家，一起守護社區獨老，也期待各界持續關注獨老日常生活議題，共同守護居住安全與社會互動需求。

地震 獨居 長輩

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