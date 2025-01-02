梅花進人花季！ 台中新社福興里「限定美景」到一月下旬

台中市新社區福興里的梅花現正盛開，雪白梅花開滿山坡，現在起至一月中下旬，約3周是梅花花季，梅花季節後，就是桃接李花盛開的時節，花期將持續到農曆年節元宵左右，台中市政府觀旅局推薦遊客到知名的「梅花森林」和「梅花隧道」，漫步花海欣賞新社季節限定美景。

台中市觀旅局長陳美秀表示，新社福興里位在聯結往東勢、谷關的交通南來北往必經之處，是新春賞梅出遊必規劃的中部景點，有壯麗的梅花花海，她也推薦到保存著舊山城之美的「美林老街」走走，舊木造火車修理房舍、老吊橋、客家山城商家與舊碾米店等。

福興社區發展協會理事長彭文欽表示，梅花季節後就是桃接李花盛開時節，桃接李整個花期將會持續到農曆年節元宵左右，新社福興里都是美麗的花季，桃接李花色和花況都與梅花相似，花開時的盛況不亞於梅花季。

觀旅局表示，台中山城在冬春兩季是旅遊的旺季，建議提早規劃行程，可善用台灣旅宿網(https://taiwanstay.net.tw/ )就近安排住宿，豐原、新社都有許多特色民宿，谷關溫泉區也是選擇之一。