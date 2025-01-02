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光田遷向上院區迎來首位「向上寶寶」 許諾18歲前免掛號費

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
光田向上院區迎來第一位新生寶寶，王乃弘總院長親自到產房慰問」，許諾新寶寶18歲以來免掛號費。圖／光田綜合醫院提供
光田向上院區迎來第一位新生寶寶，王乃弘總院長親自到產房慰問」，許諾新寶寶18歲以來免掛號費。圖／光田綜合醫院提供

擁有百年歷史的沙田綜合醫院，剛遷至向上新院區後就迎來第一位向上寶寶，家住龍井的柯小姐順產誕下一名健康男嬰，重達3810公克，母子均安後，總院長王乃弘不但親自致贈禮盒，並當下許諾將讓這位「首寶」從0到18歲都免掛號費，而這位媽媽更選定新院區的產後病房為月子中心。

光田婦產部醫師陳穎中表示，柯小姐在產檢時相當順利，因為媽媽本身伴隨著代謝疾病，讓婦產團隊聯合新陳代謝科共同診治，所幸新院區不但空間較大，設備齊全，加上向上院區產科病房與嬰兒室設置在同一層樓，對於媽媽跟寶寶來說比較方便，且設有獨立待產室，不但保護產婦隱私，也助她安心生產。

柯小姐表示，這名男寶是第三胎，由於家住龍井附近，因此選擇在向上院區待產，還一直告訴肚子裡的寶寶「等向上院區啟用」再報到，沒想到寶寶相當配合，一直到遷入的第一天才開始出現生產徵兆，自然產的過程也十分順利，路甚至住到新院區的最新病房，讓她直呼很幸運，爸爸還笑稱要將男嬰命名為「光田向上NO.1」，全家對於三寶的到來，都相當欣喜。

總院長王乃弘表示，非常感謝柯小姐對光田的信任，新生兒的報到，對光田而言也是難得的緣份，因此願與媽媽一起照顧寶寶，讓孩子健康成長，考量到小朋友有打疫苗、健康檢查等就醫需求，因此免除孩子0到18歲的掛號費，希望這位首寶健康長大，光田將一直守護這位「向上首寶」。

婦產科部長蘇棋楓則說，目前向上院區正在設置「樂得兒」產房將會設置月子中心，讓產婦在產檢、生產、產後調理及坐月子，都在光田向上院區完成，讓海線女性也能享有優質的婦產醫療資源。

光田向上院區迎來第一位新生寶寶，王乃弘總院長(右二)、王詩婷副執行長(右三)親自到產房慰問」，許諾新寶寶18歲以來免掛號費。圖／光田綜合醫院提供
光田向上院區迎來第一位新生寶寶，王乃弘總院長(右二)、王詩婷副執行長(右三)親自到產房慰問」，許諾新寶寶18歲以來免掛號費。圖／光田綜合醫院提供

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