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卦山法拍市集7日開賣 百萬名車、高山茶、聚寶盆琳瑯滿目俗俗賣

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
法務部行政執行署彰化分署將於1月7日舉辦「卦山法拍市集」，拍賣品包括百萬名車等13輛車及3輛挖土機等。圖／彰化分署提供
法務部行政執行署彰化分署將於1月7日舉辦「卦山法拍市集」，拍賣品包括百萬名車等13輛車及3輛挖土機等。圖／彰化分署提供

法務部行政執行署彰化分署將於1月7日在彰化基督教醫院盧加閔紀念廣場舉辦今年第一季的「卦山法拍市集」，此次拍賣的物件包括名車13輛車及3輛挖土機等，還有每次一開賣就完售的杉林溪茶葉、伴手禮、聚寶盆等各式變賣物件，可讓民眾搶個便宜好過年。

彰化分署主任執行官江佳蓉表示，開辦「卦山法拍市集」的初心，是要突破常被人詬病有圍標之虞的動產拍賣會，及提供一個變賣平台，讓有心經營但遭遇困境的業者，得以查封變賣物品換價以抵繳欠稅欠費機會。

例如於南投竹山經營製茶廠的林姓義務人，還欠交通罰鍰11萬多元，他所產製的杉林溪茶葉每次變賣活動都搶購一空，但其茶廠面臨現今因年輕客群青睞手搖飲、與咖啡產品的競爭，其所生產的杉林溪高山茶即使仍維持原有優良品質，但仍面臨經營難關。

還有在日月潭開設飯店的義務人，尚欠營業稅、房屋稅、健勞保等約80萬多元，經歷新冠疫情的衝擊後，近來又遇到國旅大衰退，讓經營雪上加霜，劉姓負責人為免彰化分署拍賣飯店建物，提供其個人名下經營的名產店高山茶供分署變賣。

另一名販售麻將用品的義務人，也受疫情衝擊及線上麻將興起時代挑戰，營業陷入困境，而積欠勞、健保14萬多元，在努力清償下已降至7萬多元，也提供電動麻將桌變賣。

江佳蓉表示，卦山法拍市集將於7日上午9點起民眾即可進場選購變賣物品或登記競標領取號碼牌，拍賣物件將於9點30分開始競價，此次品項眾多，且品質優良、價格親民。民眾若想了解卦山法拍市集變賣物品資訊，可上彰化分署官網、臉書、IG查詢。

此次拍賣標的高達36標，有去年12月27日率先亮相供閱覽的原石、青銅與木雕藝品，還有名車、實體股票等；變賣物品還包括文昌筆、朝天辣椒、XO 醬、護膝、護腕、護腰帶、運動用品、小錢包、水壺袋及手機充電線等熱門商品，也應景推出洗車巾、洗碗布、油切布等大掃除用具，以及高山茶包、紫蘇梅、凍頂茶梅、鳳梨梅等年節伴手禮。

彰化分署分署長郭景銘表示，社會公義不僅是依靠法律來執行，卦山法拍市集的社會意義在使民眾瞭解每一件商品的成交，都將幫助義務人更快走出困境重新站起來。

販售麻將用品的義務人，因營業陷入困境，而積欠勞、健保費，也也提供電動麻將桌變賣。圖／彰化分署提供
販售麻將用品的義務人，因營業陷入困境，而積欠勞、健保費，也也提供電動麻將桌變賣。圖／彰化分署提供
法務部行政執行署彰化分署每次拿出來變賣的杉林溪茶葉都很熱賣，常被秒殺。圖／彰化分署提供
法務部行政執行署彰化分署每次拿出來變賣的杉林溪茶葉都很熱賣，常被秒殺。圖／彰化分署提供

彰化 法拍

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