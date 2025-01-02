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影／豐原將辦首次封街年貨大街 商家說明會砲聲隆隆

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原慈濟宮去年辦的廟西夜市吸引人潮，豐原廟東復興商圈也規劃想在路段辦年貨天街，台中市府經發局今天開說明會，聽地方意見。記者游振昇／攝影
台中市豐原慈濟宮去年辦的廟西夜市吸引人潮，豐原廟東復興商圈也規劃想在路段辦年貨天街，台中市府經發局今天開說明會，聽地方意見。記者游振昇／攝影

豐原地方今年規劃辦首次年貨大街台中市經濟發展局今天在豐原區公所開說明會，會中砲聲隆隆，許多商家反對封街辦年貨大街，會嚴重影響商家生意，規劃的豐原廟東復興商圈表示，將局部修改封街時間和範圍，台中市經發局主秘倪世齡表示，蒐集地方意見後將提交審查委員會，目前未定案。

豐原慈濟宮去年底辦五朝清醮大典，也在廟旁辦20年一次的「廟西夜市」，信義街封街吸引人潮，豐原廟東復興商圈看到此景，也規劃辦豐原首次的年貨大街，計畫申請1月17日到2月2日在復興路和部分信義街封街。

台中市經發局今天在豐原區公所召開說明會，聽取地方意見，一名信義街商家說，年貨大街封街範圍涵蓋信義街，他們的客人要停車需走很遠，會流失客人，他們付租金有繳稅，信義街封街讓年貨大街攤商賺錢，帶來垃圾，他堅決反對封街辦年貨大街。

信義街一名中醫診所業者說，她在信義街營業26年，信義街去年多次封街，診所患者流失三分之一，中風和年紀大，行動不便的患者都無法走到診所，她抱怨「再封街就要關門」，「請留一口飯給我們吃」。

有復興路商家表示，每次復興路封街，商家客人就流失，皮件店的貨車也無法進出上下貨，他很厭惡封街，要求政府保住商家權益。

今天到場者也有人贊成辦年貨大街，但建議應再多聽地方意見，針對商家質疑提出解決方法，支持者說，台中縣市合併後，豐原逐漸沒落，辦活動可多給豐原一次機會，再現榮景。

豐原廟東復興商圈主委楊茂松表示，豐原商圈沒落，大家提出改變方案規劃年貨大街，希望給豐原一次機會，他說地方提出的意見規劃公司會再改善調整，包括局部修改封街時間和範圍， 希望創造雙贏。

豐原區中山里長林榮一表示， 活動範圍涵蓋中正路到博愛路巷，地方居民連署陳情，他本月17日當面前往經發局遞交陳情書，活動辦理要封閉信義街、復興路影響甚鉅， 信義街是重要救護道路，若封街救護會有困難，也是銀行所在地，治安和交安都有隱憂，另有醫院接駁路線。

台中市經發局主秘倪世齡表示，今天說明會聽地方意見，再交給委員會審查，這是豐原第一次要辦年貨大街，今天聽多方意見，經發局受理申請案後交由委員會審查，包括消防、交通、環境等單位，最後各局處委員審查再定案。

台中市豐原慈濟宮去年辦的廟西夜市吸引人潮，豐原廟東復興商圈也規劃想在路段辦年貨天街，台中市府經發局今天開說明會，聽地方意見。記者游振昇／攝影
台中市豐原慈濟宮去年辦的廟西夜市吸引人潮，豐原廟東復興商圈也規劃想在路段辦年貨天街，台中市府經發局今天開說明會，聽地方意見。記者游振昇／攝影

台中市 年貨大街 豐原

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