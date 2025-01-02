影／豐原將辦首次封街年貨大街 商家說明會砲聲隆隆

豐原地方今年規劃辦首次年貨大街，台中市經濟發展局今天在豐原區公所開說明會，會中砲聲隆隆，許多商家反對封街辦年貨大街，會嚴重影響商家生意，規劃的豐原廟東復興商圈表示，將局部修改封街時間和範圍，台中市經發局主秘倪世齡表示，蒐集地方意見後將提交審查委員會，目前未定案。

豐原慈濟宮去年底辦五朝清醮大典，也在廟旁辦20年一次的「廟西夜市」，信義街封街吸引人潮，豐原廟東復興商圈看到此景，也規劃辦豐原首次的年貨大街，計畫申請1月17日到2月2日在復興路和部分信義街封街。

台中市經發局今天在豐原區公所召開說明會，聽取地方意見，一名信義街商家說，年貨大街封街範圍涵蓋信義街，他們的客人要停車需走很遠，會流失客人，他們付租金有繳稅，信義街封街讓年貨大街攤商賺錢，帶來垃圾，他堅決反對封街辦年貨大街。

信義街一名中醫診所業者說，她在信義街營業26年，信義街去年多次封街，診所患者流失三分之一，中風和年紀大，行動不便的患者都無法走到診所，她抱怨「再封街就要關門」，「請留一口飯給我們吃」。

有復興路商家表示，每次復興路封街，商家客人就流失，皮件店的貨車也無法進出上下貨，他很厭惡封街，要求政府保住商家權益。

今天到場者也有人贊成辦年貨大街，但建議應再多聽地方意見，針對商家質疑提出解決方法，支持者說，台中縣市合併後，豐原逐漸沒落，辦活動可多給豐原一次機會，再現榮景。

豐原廟東復興商圈主委楊茂松表示，豐原商圈沒落，大家提出改變方案規劃年貨大街，希望給豐原一次機會，他說地方提出的意見規劃公司會再改善調整，包括局部修改封街時間和範圍， 希望創造雙贏。

豐原區中山里長林榮一表示， 活動範圍涵蓋中正路到博愛路巷，地方居民連署陳情，他本月17日當面前往經發局遞交陳情書，活動辦理要封閉信義街、復興路影響甚鉅， 信義街是重要救護道路，若封街救護會有困難，也是銀行所在地，治安和交安都有隱憂，另有醫院接駁路線。

台中市經發局主秘倪世齡表示，今天說明會聽地方意見，再交給委員會審查，這是豐原第一次要辦年貨大街，今天聽多方意見，經發局受理申請案後交由委員會審查，包括消防、交通、環境等單位，最後各局處委員審查再定案。