光田向上院區新址新面目 打造海線唯一運動醫學中心

光田綜合醫院本周正式從沙鹿舊院區搬遷到向上院區，偌大的空間讓民眾感受到更舒適的感覺，不少老病患一走進新院區都驚呼「好大！好舒服！」院長王乃弘表示，新院區不僅打造人性化的就診環境，基於骨科一直是光田醫院的強項，特別發展運動醫學，結合復健科打造海線唯一的運動醫學中心。

副執行長王詩婷指出，本身就是熱愛運動的馬拉松跑者，先後已在世界如紐約、倫敦、巴黎東就等各大都市，已參加過9次全馬，國內外路跑賽也跑了30多場，但印象中最深刻的一場，卻是在暴風雪中跑完波士頓馬拉松全馬，不但生平從沒有的挑戰與感受，從而深知運動醫學的重要。

王詩婷說，光田醫院因為院長本身就是骨科醫師，擁有最完整的次專科醫師群，包括骨外傷、脊椎外科、運動傷害、小兒骨科及關節重建，因為運動跟復健這兩件事情是不能分開的，所以純復健的話沒有運動，其實你還是沒有辦法進步的，效果是有效的。

王詩婷指出，因此在百年醫院遷新址之初，就努力推動運動醫學這個科別，透過很專業的骨科的運動醫學團隊，再利用先進的AI偵測，幫助患者可以在10幾分鐘內，就快速幫患者掃描身體狀況，發現哪裡失衡後，再幫患者制定最精細的運動計畫，讓民眾了解運動之餘，結合復健其實就是最好的治療。

骨科醫師陳彥志表示，骨科光是手術或打針注射是不夠的，如果需要增進人的身體功能，就需要透過訓練去重新教導病患，如何正確使用自己身體跟動作。運動醫學中心就是秉持著訓練機制原則，設置很多的檢測跟評估跟訓練的系統，讓病患能夠在一邊急性期之後，能夠順利恢復到正常的功能，回到正常的生活。