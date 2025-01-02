快訊

安心亞新戲遭莫名腰斬 導演怒「對乙方的強暴」…大愛5點聲明回擊

春節9天連假準備出國？國稅局示警忘做一事恐限制出境

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

光田向上院區新址新面目 打造海線唯一運動醫學中心

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
愛運動的光田醫院副執行長王詩婷（右），熱愛馬拉松也興奮打造海線唯一的運動醫學中心。記者黑中亮／攝影
愛運動的光田醫院副執行長王詩婷（右），熱愛馬拉松也興奮打造海線唯一的運動醫學中心。記者黑中亮／攝影

光田綜合醫院本周正式從沙鹿舊院區搬遷到向上院區，偌大的空間讓民眾感受到更舒適的感覺，不少老病患一走進新院區都驚呼「好大！好舒服！」院長王乃弘表示，新院區不僅打造人性化的就診環境，基於骨科一直是光田醫院的強項，特別發展運動醫學，結合復健科打造海線唯一的運動醫學中心

副執行長王詩婷指出，本身就是熱愛運動的馬拉松跑者，先後已在世界如紐約、倫敦、巴黎東就等各大都市，已參加過9次全馬，國內外路跑賽也跑了30多場，但印象中最深刻的一場，卻是在暴風雪中跑完波士頓馬拉松全馬，不但生平從沒有的挑戰與感受，從而深知運動醫學的重要。

王詩婷說，光田醫院因為院長本身就是骨科醫師，擁有最完整的次專科醫師群，包括骨外傷、脊椎外科、運動傷害、小兒骨科及關節重建，因為運動跟復健這兩件事情是不能分開的，所以純復健的話沒有運動，其實你還是沒有辦法進步的，效果是有效的。

王詩婷指出，因此在百年醫院遷新址之初，就努力推動運動醫學這個科別，透過很專業的骨科的運動醫學團隊，再利用先進的AI偵測，幫助患者可以在10幾分鐘內，就快速幫患者掃描身體狀況，發現哪裡失衡後，再幫患者制定最精細的運動計畫，讓民眾了解運動之餘，結合復健其實就是最好的治療。

骨科醫師陳彥志表示，骨科光是手術或打針注射是不夠的，如果需要增進人的身體功能，就需要透過訓練去重新教導病患，如何正確使用自己身體跟動作。運動醫學中心就是秉持著訓練機制原則，設置很多的檢測跟評估跟訓練的系統，讓病患能夠在一邊急性期之後，能夠順利恢復到正常的功能，回到正常的生活。

愛運動的光田醫院副執行長王詩婷，熱愛馬拉松也興奮打造海線唯一的運動醫學中心。記者黑中亮／攝影
愛運動的光田醫院副執行長王詩婷，熱愛馬拉松也興奮打造海線唯一的運動醫學中心。記者黑中亮／攝影

運動傷害 醫學中心

延伸閱讀

世壯運田徑、自由車公路賽加開名額 田徑公路完賽可優先報台北馬拉松

中低收入戶長者明年可用敬老卡折抵聯醫掛號費 北市近9千人受惠

影／百年光田綜合醫院大搬家 新院區今天門診正式啟用

沙鹿光田搶占交流道第一線 向上院區成外傷標竿醫院

相關新聞

光田遷向上院區迎來首位「向上寶寶」 許諾18歲前免掛號費

擁有百年歷史的沙田綜合醫院，剛遷至向上新院區後就迎來第一位向上寶寶，家住龍井的柯小姐順產誕下一名健康男嬰，重達3810公...

影／豐原將辦首次封街年貨大街 商家說明會砲聲隆隆

豐原地方今年規劃辦首次年貨大街，台中市經濟發展局今天在豐原區公所開說明會，會中砲聲隆隆，許多商家反對封街辦年貨大街，會嚴...

梅花進人花季！ 台中新社福興里「限定美景」到一月下旬

台中市新社區福興里的梅花現正盛開，雪白梅花開滿山坡，現在起至一月中下旬，約3周是梅花花季，梅花季節後，就是桃接李花盛開的...

卦山法拍市集7日開賣 百萬名車、高山茶、聚寶盆琳瑯滿目俗俗賣

法務部行政執行署彰化分署將於1月7日在彰化基督教醫院盧加閔紀念廣場舉辦今年第一季的「卦山法拍市集」，此次拍賣的物件包括名...

光田向上院區新址新面目 打造海線唯一運動醫學中心

光田綜合醫院本周正式從沙鹿舊院區搬遷到向上院區，偌大的空間讓民眾感受到更舒適的感覺，不少老病患一走進新院區都驚呼「好大！...

彰化去年10大測速照相點曝光 「桿王」一年取締1.2萬件

彰化縣警局加強取締交通違規，公布去年固定桿10大測速照相地點，第一名是彰化市台74甲線2.2K處南下處，共開出1萬283...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。