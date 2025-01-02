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彰化去年10大測速照相點曝光 「桿王」一年取締1.2萬件

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣固定桿測速照相去年取締桿王在彰化市台74甲線2.2K處南下處，共開出1萬2833張罰單。圖／彰化縣警局提供
彰化縣固定桿測速照相去年取締桿王在彰化市台74甲線2.2K處南下處，共開出1萬2833張罰單。圖／彰化縣警局提供

彰化縣警局加強取締交通違規，公布去年固定桿10大測速照相地點，第一名是彰化市台74甲線2.2K處南下處，共開出1萬2833張罰單，第二名在彰化市新平路與環河街口，第三名是社頭鄉縣141線與崙饒路口，取締第一名則是超速違規，共取締7萬1635件。

彰化縣警局統計2024年全縣交通事故共發生4萬3316件，比較2023年的總件數減少2268件，減少4.98％，其中取締交通違規案第一名是超速共取締7萬1635件違規案，第二名闖紅燈共取締1萬3064件，其他轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示共1萬1491件。

警方也公布被拍照取締最高的10大測速照相地點，分別是第一名的台74甲線2.2K處南下，第二名彰化市新平路與環河街口共取締 8570件交通違規，第三名社頭鄉縣141線與崙饒路口取締 7914件，第四名彰化市縣139線7.7公里處共6936件，第五名到第十名分別是員林市員埔路與三潭巷口， 芬園鄉縣139線8.537公里處，和美鎮線東路5段291號南側170公尺，二林鎮太平路與修心路口，彰化市中正路2段與中華路口，埔心鄉中正路一段與武聖路口 。

彰化縣固定桿測速照相去年取締第三名在社頭鄉縣141線與崙饒路口，共取締 7914件。圖／彰化縣警局提供
彰化縣固定桿測速照相去年取締第三名在社頭鄉縣141線與崙饒路口，共取締 7914件。圖／彰化縣警局提供
彰化縣固定桿測速照相去年取締第二名在彰化市新平路與環河街口，共取締 8570件交通違規。圖／彰化縣警局提供
彰化縣固定桿測速照相去年取締第二名在彰化市新平路與環河街口，共取締 8570件交通違規。圖／彰化縣警局提供

交通違規 彰化 測速

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