善心夫妻林宥村、廖佛珠捐勞退金買救護車給消防隊 完成心願

有感地方車禍多救護有需求，台中市大雅區橫山里退休夫妻林宥村、廖佛珠將數十年的勞工退休保險基金購買一輛救護車，捐贈給大雅消防分隊，協助提升當地的救護能量，今天舉行捐贈儀式，廖佛珠說，這是她5年前的心願，今天終於如願。

立委楊瓊瓔今天到場，前台中市議員吳顯森也代表兒子議員吳呈賢、吳建德到場，對此善舉表示高度讚揚，感謝夫妻倆為地方注入溫暖。

林宥村、廖佛珠夫妻二人曾是板模工及水泥工，退休後長年在大雅橫山社區擔任志工，平日致力於環保、社區守望相助與弱勢關懷，是地方知名的善行楷模。

這對夫妻捐救護車儀式今天上午在大雅消防分隊舉行，救護員展示全新的救護車，希冀透過精良裝備及新穎救護車，有助提供大雅區更優質的緊急救護服務。

廖佛珠表示，5年前，她在家裡看新聞，發現現今社會交通複雜，車禍事故頻繁，心裡覺得難過，當時就發願「我ㄧ定要為社會盡一份心力」；她有天去市場買菜，剛好看到一輛救護車經過，車上寫著「大雅區農會捐贈」，她當時就決定，總有一天一定要捐一輛救護車。

林宥村、廖佛珠夫妻去年把想法告訴橫山里里長張聖河，在他協助下向立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢尋求幫忙，也獲得蔡雨銓、林金德、賴福林3位善心人士共襄盛舉，半年內促成願望。

立委楊瓊瓔表示，當時得知夫妻的願望後，她和吳呈賢議員就全力協助，聯繫消防局等相關單位，在短短半年內促成這次救護車捐贈。

「這份愛心會讓更多人感受到大雅的溫暖！」楊瓊瓔表示，林宥村、廖佛珠夫妻的善行非常感人，他們以自己的退休金捐贈救護車，展現「取之於社會、用之於社會」的精神；楊瓊瓔說，救護車能縮短救援時間，救人一命，意義非凡，希望這樣的善舉能拋磚引玉，讓更多人投入公益，攜手打造更有愛的社會。

前市議員吳顯森表示，大雅是個有愛的地方，林宥村、廖佛珠夫妻的善舉，讓我們更深刻體會到，人人盡一分心力，就能讓社會更美好。