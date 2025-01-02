台中跨年煙火落焰傷童 廠商挨罰10萬

台中市政府前天在水湳中央公園舉辦跨年活動，倒數施放焰火180秒，落焰引發草地火警，也造成日籍6歲女童右眼受傷。市長盧秀燕得知派員關心，消防局調查發現，疑因施放炮管固定鐵架鬆脫，依法開罰廠商10萬元。

中市跨年活動吸引35萬人次到活動現場，觀焰區更擠滿民眾，落焰引發枯草起火，6歲日籍女童右眼有1％燒燙傷，昨凌晨3時已出院，回家休養。

起火影片網路瘋傳，引起民進黨議員黃守達、江肇國、陳俞融及周永鴻砲轟市府團隊，指市府嚴重疏失，請市長負起全責。

市長盧秀燕昨表示，第一時間「關懷傷者、積極處理、釐清原因」，市政府會負全責，包括醫藥費及後續照顧。她說，市府活動放了這麼多年焰火都沒出過事，為什麼這次會有小朋友受傷？要求相關單位調查、追究。

台中市消防局指出，三立電視承辦台中市跨年活動，事前有依法審查焰火種類、安全距離、施放人員資格及相關警戒防護措施等，都符合規定，現場疑施放炮管固定鐵架鬆脫，導致一、兩發焰火彈射偏，將依違反爆竹煙火管理條例，開罰執行單位三立電視的外包焰火製造商10萬元。

三立電視承辦台中市跨年晚會，昨發聲明，針對女童意外，將負擔相關醫療費用，並負全責。另偕同施作廠商，盡速釐清真相，並向外界說明。