台中第五市場「百元年菜」來了 全套1450元每天千人排隊

台中市第五公有零售市場丸東商號，連續13年在春節推出百元年菜，老闆李西東說，1月3日周五上午9時開賣，預期每日吸引上千人來第五市場消費採買，來晚就買不到。

年關將近，民眾頻頻詢問「百元年菜」活動何時開始賣，丸東商號老闆李西東拍板，1月3日開賣，每日約8時30分到9時開始，除夕前3天提前至上午7時販售，品項多元。

李西東會長表示，今年原物料漲幅驚人，然而為了回饋鄉親朋友對丸東商號的支持與，年菜1份維持100元，購買全套10道菜(含佛跳牆及紹興醉豬腳)只賣1450元，讓消費者花小錢吃美食，吃到懷念古早味的年菜。