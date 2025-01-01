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台中第五市場「百元年菜」來了 全套1450元每天千人排隊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市第五市場連續賣13年的100元年菜，開賣就大排長龍，全套10道古早味年菜，新年必買。圖／丸東商號提供
台中市第五市場連續賣13年的100元年菜，開賣就大排長龍，全套10道古早味年菜，新年必買。圖／丸東商號提供

台中市第五公有零售市場丸東商號，連續13年在春節推出百元年菜，老闆李西東說，1月3日周五上午9時開賣，預期每日吸引上千人來第五市場消費採買，來晚就買不到。

年關將近，民眾頻頻詢問「百元年菜」活動何時開始賣，丸東商號老闆李西東拍板，1月3日開賣，每日約8時30分到9時開始，除夕前3天提前至上午7時販售，品項多元。

李西東會長表示，今年原物料漲幅驚人，然而為了回饋鄉親朋友對丸東商號的支持與，年菜1份維持100元，購買全套10道菜(含佛跳牆及紹興醉豬腳)只賣1450元，讓消費者花小錢吃美食，吃到懷念古早味的年菜。

100元年菜，包括芋頭排骨酥、古早味「頭路菜」、紅燒獅子頭、魚皮白菜魯、炸紅燒肉、花枝排、綜合魚丸、綜合甜不辣。另佛跳牆及紹興醉豬腳每份350元。

台中市第五市場連續賣13年的100元年菜，開賣就大排長龍，全套10道古早味年菜，新年必買。圖／丸東商號提供
台中市第五市場連續賣13年的100元年菜，開賣就大排長龍，全套10道古早味年菜，新年必買。圖／丸東商號提供

佛跳牆 年菜

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